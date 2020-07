La DNCG rassurante pour Mediapro

Nouveau diffuseur de la Ligue 1, le groupe Mediapro via sa future chaîne Téléfoot (qui va voir le jour le 17 août prochain) prendra sa place dans le paysage français du ballon rond. Interrogé par le quotidien L'Équipe, le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler s'est montré rassurant quant à la solvabilité du groupe espagnol.

«Ce n'est pas une source d'inquiétude, à ce stade. Il n'y a aucune raison de remettre en cause le sérieux de Mediapro. Les premières échéances sont début août. Nous sommes attentifs, avec la LFP, au respect de ces échéances, comme de toutes les autres» a-t-il expliqué. Il vaudrait mieux car le football français est de plus en plus dépendant de l'argent des droits TV avec la hausse de ces derniers.