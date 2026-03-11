Ligue Europa, Celta : Ilaix Moriba, l’ancien flop de La Masia qui menace l’OL

Il y a quelques années encore, lorsqu’on demandait à des spécialistes du FC Barcelone quelle était la plus grosse pépite de La Masia, beaucoup répondaient Ilaix Moriba. Jeune milieu de terrain qui a fait toutes ses classes au sein de l’académie barcelonaise, Moriba était - et est toujours - un milieu de terrain particulièrement doué techniquement, tout en ayant des qualités physiques au-dessus de la moyenne. Lancé en équipe première en Liga par Ronald Koeman sur la deuxième partie de saison 2020/2021, il avait eu un temps de jeu plutôt conséquent, avec plusieurs titularisations, et avait montré de belles choses du haut de ses 18 ans seulement. Clairement, à Barcelone et en Espagne, on se frottait les mains…

Seulement, alors que tout le monde lui prédisait un avenir certain avec les A du Barça et un rôle important sur le moyen terme, Ilaix Moriba a fait un choix drastique à l’été 2021 : quitter la Catalogne pour rejoindre le RB Leipzig. 16 petits millions d’euros pour le Barça, qui n’auront pas suffi à compenser la déception et la stupeur causée par ce départ, tant on comptait sur lui à Barcelone. Il faut dire que le club allemand lui proposait des émoluments conséquents, là où les Barcelonais ne souhaitaient pas s’aligner sur les demandes de son entourage, alors que son contrat arrivait à terme un an plus tard.

Une nouvelle vie au Celta

Et en Allemagne, ça s’est mal passé pour Moriba. Très peu de temps de jeu avec l’équipe de la célèbre boisson énergisante, une concurrence accrue à son poste, et des prêts globalement peu concluants à Valence (2022/2023) puis à Getafe (2023/2024). Clairement, sa carrière était au point mort et par la suite, il avouera que c’était une erreur d’avoir quitté le FC Barcelone, mais qu’il avait dû faire face à beaucoup de pressions à l’époque. Son entourage lui a-t-il forcé la main pour partir ? Possible… Quoi qu’il en soit, à l’été 2024, le jeune Ilaix était au fond du trou. « Je pensais que c’était la fin pour moi », confiera-t-il après. Dernière opportunité : un prêt au Celta de Vigo. Une dernière chance qu’il a bien saisie, puisqu’en terres galiciennes, Ilaix Moriba a réussi à renaître de ses cendres. Une première saison 2024/2025 pleine, qui a convaincu le futur rival de l’OL de l’acheter définitivement moyennant 6 millions d’euros.

Cette saison, celui qui avait d’ailleurs un temps été annoncé comme une cible mercato lyonnaise affiche encore un excellent niveau et s’affirme clairement comme un des meilleurs milieux du championnat espagnol. En plus de ses qualités techniques qu’il a toujours eues et d’une capacité à briser des lignes grâce à un volume de jeu qui nous rappelle un certain Yaya Touré (toutes proportions gardées), l’Hispano-Guinéen a aussi gagné en maturité. Il n’est plus qu’un milieu capable de fulgurances et de coups d’éclat, mais un véritable couteau suisse, régulier, fiable, et capable de jouer en 6, comme en 8 ou en 10. Le rôle de Claudio Giraldez, l’entraîneur galicien, est aussi primordial dans ce retour au top. Le tacticien espagnol l’a toujours soutenu, que ce soit en privé et publiquement, et lui a accordé beaucoup de responsabilités et de libertés sur le terrain. Moriba a su se montrer à la hauteur, et il risque d’être un sacré casse-tête pour l’Olympique Lyonnais. Cet été, de nombreux clubs plus huppés devraient venir aux nouvelles pour le joueur qui possède une clause libératoire de 30 millions d’euros…