Franck Haise rassure sur son état de santé

Victime d’une grosse migraine et d’un pic de tension dimanche après la victoire de Nice face à Strasbourg (2-1), Franck Haise avait terminé la soirée aux urgences de l’hôpital Pasteur de Nice pour passer des examens. Ce mercredi, le coach niçois était présent en conférence de presse, à la veille de la rencontre de Ligue Europa contre les Glasgow Rangers. L’occasion de donner de ses nouvelles et de rassurer sur son état de santé.

La suite après cette publicité

«Je vais mieux merci. On a pu craindre un problème neurologique, c’est pour ça que je suis parti aux urgences. Le traitement est en cours et je vais bien aujourd’hui. Je vais vivre le match comme d’habitude. Si on avait mis le troisième but plus vite, peut-être que je n’aurais pas eu cette douleur à la tête. Ce que j’ai vécu, ça ne m’était jamais arrivé. Tous les entraîneurs haïssent la défaite. Après, on le vit chacun à notre manière, c’est un métier de passion et on a parfois du mal à évacuer la déception de notre cerveau.»