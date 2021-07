OM : Adam Ounas dans le viseur ?

Auteur d'un mercato estival XXL depuis le lancement des hostilités, l'Olympique de Marseille compte déjà huit nouvelles recrues (Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Under, Luan Peres, Matteo Guendouzi, William Saliba, Pau Lopez et le transfert définitif de Leonardo Balerdi) mais selon les indiscrétions du quotidien italien Corriere dello Sport, les dirigeants olympiens continuent d'étudier les potentielles bonnes opportunités à saisir sur le marché. Et le club phocéen aurait ainsi jeté son dévolu sur Adam Ounas.

Âgé de 24 ans, l'ailier de Naples multiplie les prêts lors de ces dernières saisons (Nice, Cagliari et Crotone) et ne semble toujours pas entrer dans les plans de Luciano Spalletti, le nouveau coach des Gli Azzurri. Une situation suivie de près sur la Canebière et qui pourrait amener Pablo Longoria à passer à l'action dans les jours à venir. Si l'international algérien (14 sélections, 4 buts) n'a pas laissé un souvenir impérissable lors de son passage en Ligue 1 avec les Aiglons, l'OM représenterait dès lors une belle opportunité de se relancer. Quoi qu'il arrive, les places - au sein d'un effectif olympien déjà bien fourni - seront très chères la saison prochaine...