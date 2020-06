Liverpool - Crystal Palace : les compositions sont là

Après avoir été accroché contre Everton (0-0), Liverpool tentera de reprendre sa marche vers le titre contre Crystal Palace pour le compte de la 31e journée de championnat. A domicile, les Reds se présentent dans un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages. Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk et Andrew Robertson complètent la défense. Aligné en tant que sentinelle, Fabinho est accompagné par Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum dans l'entrejeu. Enfin, Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané forment le trio d'attaque.

De son côté, Crystal Palace adopte un 4-3-3 avec Wayne Hennessey dans les buts. Joel Ward, Gary Cahill, Mamadou Sakho et Patrick Van Aanholt se positionnent devant lui. James McCarthy Cheikhou Kouyaté et James McArthur animeront le milieu de terrain. Andros Townsend et Wilfried Zaha prendront les ailes tandis que Jordan Ayew sera dans l'axe.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané

Crystal Palace : Hennessey - Ward, Cahill, Sakho, Van Aanholt - McCarthy, Kouyaté, McArthur - Townsend, Ayew, Zaha

