Brentford, Angleterre : Ivan Toney n'en finit plus de surprendre en Premier League

« Je me vois au sommet, je me vois comme le meilleur joueur sur le terrain. Vous devez avoir cette mentalité. » Non, ces mots, prononcés après la victoire de Brentford contre Brighton (2-0, 11ème journée de Premier League) vendredi, ne sortent pas de la bouche d'Erling Haaland, de Mohamed Salah ou d'Harry Kane. Mais bien de celle d'Ivan Toney, le prolifique attaquant anglais de 26 ans faisant le bonheur des Bees depuis 2020. Révélé sur le tard au Royaume de Sa Majesté, le natif de Northampton possède un parcours pas comme les autres l'ayant toutefois permis de se hisser dans les rangs des Three Lions, alors qu'il fait aujourd'hui bien des envieux en Angleterre.

Un parcours compliqué...

Formé à Northampton, où il demeure le plus jeune joueur de l'histoire du club, Ivan Toney rejoint Newcastle en 2019 à l'âge de 19 ans. Étiqueté comme un grand espoir du football anglais, il découvre timidement la Premier League (10 minutes de jeu en 2 matchs, contre Manchester United et Chelsea) avant de passer les trois saisons suivantes en prêt, dans quatre clubs différents en League One (Barnsley, Shrewbury, Scunthorpe, Wigan). Après un transfert définitif en troisième division, sous les couleurs de Peterborough (49 buts en 94 matchs), c'est à Brentford qu'il rebondit. Et où tout va s'accélérer pour lui.

L'homme aux nombreux tatouages, dont celui d'un chat observant son reflet dans une flaque d'eau et y voyant un tigre imposant, n'a de son côté jamais douté de lui. « Cela montre que la façon dont les autres vous voient n'a pas d'importance. Si vous vous voyez comme un gagnant, vous allez en être un. Et ça ne marche pas que dans le football. Si vous voulez atteindre quelque chose, peu importe ce que les autres pensent, vous devez vous assurer de l'atteindre », expliquait le buteur costaud dans les duels, habile techniquement et intelligent dans la surface à ce propos.

Avant d'exploser, sur le tard, au plus haut niveau

Dès sa première saison avec le club londonien, il inscrit 31 buts en 45 matchs de Championship (plus 2 en 3 rencontres de play-offs) pour permettre à Brentford de regagner sa place en Premier League, après 74 ans d'attente. Après avoir porté les Bees, Ivan Toney réalise une première année très correcte pour ses véritables premiers pas dans l'élite (12 pions en 33 matchs de PL). Il confirme aujourd'hui toutes les belles choses entrevues la saison passée. En offrant la victoire aux siens contre Brighton, il a porté son total de buts à 55 en 100 apparitions pour Brentford. Confirmant au passage son aisance presque insolente sur pénalty : Toney reste sur 20 tentatives réussies dans cet exercice, n'en ayant même manqué qu'un (25/26) au cours de sa carrière.

« Je ne sais même pas où je vais jusqu’à ce que je tire dans le ballon pour les penalties, admettait-il, après le match contre les Seagulls vendredi. Le gardien essaie de me parler, mais je m’éloigne, je pense à différentes choses, comme être sur une plage avec un cocktail. » Une technique atypique qui lui réussit plus que bien donc. L'homme originaire de Saint-Vincent-et-les Grenadines, qui entretient une relation très forte avec sa mère (il se considère comme « un fils à maman »), fait même partie des attaquants les plus prolifiques du Royaume. Depuis 2018, seuls Kane et Salah ont plus marqué que lui outre-Manche. Sur l'année 2022, Kane (21 buts) et Heung-min Son (18 buts) sont aussi les seuls à avoir plus fait trembler les filets que lui (15 pions). Preuve qu'il s'est fait une place de choix dans l'élite.

Objectif Mondial 2022

Ses belles prouesses lui ont ouvert les portes de la sélection anglaise. Sélectionné par Gareth Southgate pour la première fois lors du dernier rassemblement pour affronter l'Italie et l'Allemagne, Ivan Toney n'a toutefois pas encore honoré sa première cape avec les Three Lions. « Je suis prêt à y aller. Tout le monde parle de l'Angleterre. J'ai été déçu de ne pas jouer la dernière fois, mais il faut continuer à travailler. Je continue à faire ce que je fais le mieux : marquer des buts et bien faire pour l'équipe. Avec l'Angleterre, vous jouez avec les meilleurs des meilleurs. Sans prendre la grosse tête, je me sentais à ma place. J'ai senti que j'étais prêt pour cette étape et chaque fois qu'elle se présentera, je serai prêt. J'essaie juste de faire de mon mieux pour l'équipe et si c'est suffisant pour prendre l'avion pour la Coupe du monde, alors tant mieux. [...] Si j'arrive à la Coupe du monde, j'espère que j'y aurai quelques minutes », a-t-il lancé, en toute honnêteté, vendredi.

Ivan Toney peut en tout cas compter sur le soutien inconditionnel de son entraîneur, Thomas Frank. « Je pense qu'il est de plus en plus proche de faire partie des buteurs de classe mondiale. C’est à Gareth de choisir, mais Ivan a quelque chose de spécial que peu ont. Ce serait une grande chose s’il obtenait la première sélection, ce serait incroyable. Ce serait la première fois en 80 ans pour ce club. Je suis partial, mais je pense qu’il convient parfaitement à l’équipe si vous voulez cette flexibilité. » En attendant de savoir s'il fera partie de l'avion qui s'envolera au Qatar dans quelques semaines, Ivan Toney sait qu'il va devoir continuer sur sa lancée en championnat, où il totalise déjà 8 buts, soit autant qu'Harry Kane et juste derrière le Cyborg Erling Haaland.

Du lourd s'intéresse à Toney

Victime d'une injure raciste sur Instagram ces derniers jours (il a été rapidement défendu et soutenu par son club, ses fans et la Premier League), le buteur d'1,85m entend bien répondre de la meilleure des manières sur le terrain. Cela tombe bien, les Bees reçoivent Chelsea ce mercredi (20h30, 12ème journée) au Gtech Community Stadium. L'occasion parfaite pour Ivan Toney de s'affirmer un peu plus en Angleterre, face à des Blues qui, comme Manchester United, Newcastle, West Ham, Leeds ou encore Everton, le suivent avec attention en vue du mois de janvier prochain, d'après Sky Sports. Brentford, conscient que celui qui demeure sous contrat jusqu'en juin 2025 a pris du galon depuis deux ans, espère bien le convaincre de prolonger, avec une revalorisation salariale à la clé, selon le Mirror, sa belle histoire en Angleterre, là où tout a véritablement commencé.