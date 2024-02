Alavès-Barça : Xavi crie encore au scandale !

Alors que son équipe s’est imposée avec brio sur la pelouse d’Alavés (1-3), l’entraîneur espagnol, Xavi, n’a pas mâché ses mots en conférence de presse après la rencontre durant laquelle Vitor Roque a encore marqué. Il avait déjà donné la victoire au FC Barcelone face à Osasuna en milieu de semaine (0-1) et réalise ainsi des débuts de rêve sous ses nouvelles couleurs. Finalement trop impliqué, le jeune attaquant brésilien a été expulsé pour un deuxième carton jaune à la 72e minute de jeu. Ce qui a provoqué la colère de Xavi.

«L’expulsion est très injuste. Ce qui est arrivé à Vitor Roque est une erreur flagrante et nous allons faire appel du carton jaune. L’expulsion est très injuste. Je l’ai déjà dit à Getafe lors de la première journée, je pense que nous payons pour Negreira. C’est ce que je pense, mais je ne parlerai plus des arbitres, plus jamais. Si je ne le fais pas, ils vont finir par me tuer; mais qu’est-ce que je pourrais dire d’autre ? Un mensonge ?», a fulminé l’entraîneur catalan.