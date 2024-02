PSG : comment le Parc des Princes se prépare à recevoir Kylian Mbappé

Les lendemains de victoire contre la Real Sociedad (2-0) ont été très animés pour le PSG. Non pas parce que le club était au bord de l’élimination après son 8e de finale aller, comme c’est souvent le cas à cette période de la saison. Non, cette fois, Kylian Mbappé avait annoncé à ses dirigeants son départ de la capitale en fin de saison, confirmant notre information du 7 janvier dernier. Forcément, l’onde de choc est terrible.

Le timing avait soigneusement été choisi à l’avance. Il intervient alors que le prochain match au Parc des Princes a lieu 10 jours plus tard, laissant le temps au club et aux supporters de digérer l’annonce. Entre temps, les Franciliens n’ont disputé qu’une seule rencontre, à Nantes (2-0), où Mbappé a démarré sur le banc avant d’entrer et de marquer sur penalty. Ça ne vient pas non plus interférer avec le retour contre la Real, prévu le 5 mars.

Les supporters ont eu le temps de digérer

L’entrée de Mbappé à La Beaujoire a montré que l’attaquant ne comptait pas terminer l’année en roue libre. C’est aussi le constat de Luis Enrique en conférence de presse. «Je ne vois aucune différence pour aucun de mes joueurs. Ce qui va venir dans le futur immédiat, c’est un match très important pour nous demain (contre Rennes). On veut continuer à montrer qu’on est performants face à n’importe quel adversaire et dans toutes les compétitions. Être un joueur du PSG ne vous permet pas de vous relâcher.»

Reste à connaître la réaction des supporters, que le champion du monde 2018 s’apprête à revoir pour la première fois. Les rapports ont parfois été compliqués mais toujours cordiaux. En août 2021 lors d’un PSG-Strasbourg tout de même, alors que la question de sa prolongation faisait déjà rage, une grosse bronca était descendue des tribunes à l’annonce de son nom. Un moyen de pression rapidement estompé. Le sujet a fini par lasser.

Le CUP ne sifflera pas

Et puis Mbappé n’a jamais caché son intention de quitter un jour le PSG. Les supporters ont fini par se faire une raison. « Kylian à Paris ! », écrivait encore le Collectif Ultras Paris devant le centre d’entraînement il y a deux semaines. Depuis, le principal groupe de supporters n’a pas réagi publiquement aux dernières péripéties et ça ne devrait toujours pas être le cas demain contre le Stade Rennais (coup d’envoi à 17h05).

D’après RMC, il n’y aura pas de sifflet de leur part. Le CUP attend une annonce officielle de la part du joueur et/ou du club pour se prononcer et prendre position. Bien sûr, l’issue de cet interminable dossier ne fait plus trop de doute. La réaction des autres supporters est quant à elle plus imprévisible. Sans collectif organisé, il s’agira de prises de position individuelle probablement encouragées par la majorité qui s’exprimera. Il faudra s’attendre à tout…

