Arsenal : David Raya est terrifié par le match retour contre le Real Madrid

Lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, Arsenal a infligé une lourde défaite au Real Madrid en s’imposant (3-0) à l’Emirates Stadium. Les Gunners ont dominé la rencontre, avec Declan Rice marquant deux superbes coups francs et Mikel Merino ajoutant un troisième but. Le Real Madrid, malgré la présence de stars offensives comme Mbappé, Vinicius et Rodrygo, a été limité à seulement trois tirs, contre douze au total pour Arsenal. Seul Jude Bellingham a montré une performance notable du côté madrilène. Avant le match retour au Santiago Bernabéu, Mikel Arteta a souligné l’importance de rester concentré face à un adversaire aussi prestigieux que le Real Madrid. Conscient de l’histoire du Real Madrid en matière de remontées spectaculaires, Arteta prépare son équipe à affronter une ambiance intense au Bernabéu, tout en insistant sur la nécessité de maintenir leur style de jeu et leur discipline pour sécuriser une place en demi-finale. Avant que Mike Arteta arrive en conférence de presse, c’est David Raya qui a été interrogé par les journalistes présents :

La suite après cette publicité

«Nous savons à quel point le Real Madrid est un grand club et ce serait formidable de les éliminer. Nous avons le momentum grâce à la façon dont nous avons joué au match aller. C’était incroyable de la part de tout le monde et nous sommes ici pour créer notre propre histoire, pour venir ici et gagner le match. C’est la chose la plus importante. Quand je suis arrivé à Arsenal, nous étions en Ligue des champions, donc j’étais convaincu que nous allions jouer contre les meilleures équipes d’Europe dans cette compétition. Vous voulez jouer contre les meilleurs si vous voulez gagner des trophées. Nous étions convaincus que nous allions réussir la saison dernière et, espérons-le, faire encore mieux cette saison. Comme je l’ai dit, c’est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Les supporters, le stade, l’ambiance et le spectacle qu’ils offrent. On ne peut pas penser à ça. Nous devons penser à nous-mêmes et à ce que nous pouvons contrôler sur le terrain avec le ballon. Jouer de la même manière que lors du premier match et créer des occasions de marquer des buts. Nous sommes venus ici pour gagner le match».