Barça : Ez Abde poussé vers la sortie

Révélation de la fin d'année 2021 avec le FC Barcelone, où il avait pu s'exprimer durant douze rencontres cette saison (pour un but marqué), le jeune Abdessamad Ezzalzouli (20 ans) a été rétrogradé en réserve avec les retours de blessure et les nouvelles recrues en attaque. La direction du Barça, commandée par le président Joan Laporta, aurait pris rendez-vous dans un restaurant de Barcelone avec Jorge Mendes, son agent, pour parler de l'avenir du Marocain.

Selon les informations de Sport, le club et son entourage devraient prochainement prendre une décision pour son avenir et il ne devrait pas avoir sa place en équipe première, la saison prochaine. Plusieurs solutions seraient alors possibles. Abde pourrait rester un an de plus au Barça B, partir en prêt pour la saison prochaine ou alors être directement transféré. D'ailleurs, l'ailier ne manque pas de prétendants.