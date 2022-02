Bixente Lizarazu compare Marco Verratti et Renato Sanches

Bixente Lizarazu a fait son choix entre Marco Verratti et Renato Sanchez. L'ancien international français s'est exprimé sur les deux milieux de terrains dimanche matin dans l'émission Téléfoot en amont du choc de Ligue 1 entre Lille et le PSG (1-5). Seul le milieu italien a disputé cette rencontre, le Lillois de 24 ans était lui blessé à la cuisse.

« Qui je préfère entre Verratti et Sanches ? Sans Marco Verratti, le PSG n’est clairement pas la même équipe. En termes de récupération de ballon au milieu et de conservation de balle, c’est un joueur exceptionnel. J’apprécie également beaucoup Renato Sanches, mais c’est encore un chien fou… Il doit être plus discipliné s’il veut arriver au niveau de Verratti » a expliqué l'ancien latéral de 52 ans. Renato Sanches qui est sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2023, était pisté cet hiver par le Milan AC.