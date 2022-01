LOSC : offensive éclaire du Milan pour Renato Sanches

Chaque mercato réserve son lot de surprises et de rebondissements, notamment dans les dernières heures où tout s'agite. Sky Sport Italia informe en ce sens ce dimanche que l'AC Milan a formulé une offre au LOSC dans l'espoir de recruter dès cet hiver le très performant milieu de terrain portugais Renato Sanches (24 ans).

La direction des Rossoneri a discuté ses homologues lillois, qui réclament vraisemblablement 25 M€ (plus bonus) pour laisser filer l'international lusitanien. En revanche, le média assure que les prétentions salariales de l'ancien joueur du Benfica et du Bayern. Le Milan n'oublie pas Renato Sanches, auteur d'un but et de trois passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour l'été prochain.