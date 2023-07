Chelsea et Strasbourg avancent bien pour Elye Wahi !

Seulement 20 ans et déjà une saison à 19 buts en Ligue 1. Elye Wahi a largement démontré la saison dernière qu’il tenait les promesses entraperçues lors des exercices précédents. Oui, l’attaquant a toutes les armes pour embêter n’importe quelle défense, et pour attirer n’importe quel courtisan. Dès le début du mercato, son nom a été cité en Angleterre notamment, avec Arsenal et Newcastle répertoriés parmi les intéressés.

Mais depuis quelques jours, c’est un autre scénario qui prend forme. Nous vous avons révélé que Chelsea s’était lancé dans la bataille, avec pour objectif de recruter l’attaquant français pour mieux le prêter à son nouveau club partenaire, le Racing Club de Strasbourg ! Et selon nos informations, cette option prend chaque jour un peu plus de poids. Les discussions avancent bien et Chelsea espère boucler le dossier dans la semaine.

Wahi toujours en Ligue 1 ?

Le nouveau propriétaire de Strasbourg, le consortium américain BlueCo, qui possède également Chelsea, jouerait ainsi la carte d’une saison supplémentaire en Ligue 1, avant de rallier les Blues. Le club alsacien avait terminé derrière Montpellier au classement lors du dernier exercice, mais les nouvelles ambitions, incarnées par l’arrivée de Patrick Vieira sur le banc de touche, changent la donne.

Il faudra toutefois se méfier, car d’autres clubs sont encore dans la danse, notamment en Italie et plus précisément du côté de Milan où l’Inter croit toujours en ses chances… L’avenir de Wahi devrait, dans tous les cas, prendre rapidement une nouvelle tournure. Reste à savoir si la L1 bénéficiera encore du talent du jeune buteur de 20 ans.