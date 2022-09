Arsenal : la pépite Ethan Nwaneri pistée par plusieurs cadors anglais

Il est la sensation du week-end en Premier League et son nom restera pendant très longtemps dans les annales du football anglais. Entré en jeu avec Arsenal lors de la victoire sur la pelouse de Brentford (3-0, 8ème journée), Ethan Nwaneri est devenu, à 15 ans et 181 jours, le plus jeune joueur de l'histoire du foot anglais à fouler les pelouses de première division.

La suite après cette publicité

The Times révèle ce mardi que la pépite du centre de formation des Gunners, qu'il a rejoint à l'âge de 9 ans, avait déjà tapé dans l'œil des plus grosses cylindrées du Royaume, comme Manchester City, Manchester United ou encore Liverpool. Mikel Arteta a en tout cas envoyé à Ethan Nwaneri, dont on devrait entendre parler dans les prochaines années, une sacrée marque de confiance en le lançant si tôt dans le grand bain.