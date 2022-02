Aston Villa, Brésil : l'incroyable retour en forme de Philippe Coutinho

La suite après cette publicité

Depuis qu'il a signé au FC Barcelone le 9 janvier 2018 contre 135 millions d'euros, le meilleur accomplissement de Philippe Coutinho (29 ans) est un doublé en quart de finale de Ligue des Champions 2020 lors de son prêt au Bayern Munich où il a pleinement participé à l'humiliation 8-2 ... Du club catalan. Un moment symbolique qui démontre à quel point le passage du natif de Rio de Janeiro en Catalogne n'a jamais fonctionné. Annoncé partant cet hiver, il a vite pris le chemin d'Aston Villa dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Retrouvant son ancien partenaire de Liverpool Steven Gerrard sur le banc des Villans, Philippe Coutinho pouvait compter sur un soutien de poids pour essayer de se relancer. «C'est un footballeur exceptionnel qui possède un CV très impressionnant, avec de nombreuses distinctions. Je suis vraiment heureux que nous ayons pu le recruter et je suis impatient de travailler avec lui. C'est un joueur avec lequel j'ai aimé jouer auparavant et je sais que le reste de l'équipe d'Aston Villa bénéficiera de sa qualité et de son expérience» a notamment expliqué le technicien anglais au moment de l'arrivée de Philippe Coutinho.

Les grands joueurs répondent dans les grands matches et Philippe Coutinho a pu compter sur un baptême du feu avec le club de Birmingham contre Manchester United. Pour sa première à Villa Park, il est entré à la 68e minute alors que le score était de 2-0 en remplaçant Morgan Sanson. Dominée, même si elle relevait la tête en seconde période, son équipe reprenait espoir avec l'apport du Brésilien. Très vite, Jacob Ramsey a réduit le score (77e) avant d'offrir un bon ballon à Philippe Coutinho. Ce dernier ne se faisait pas prier et trompait la vigilance de David De Gea (81e). Une réalisation précieuse qui a permis aux Villans d'arracher un match nul 2-2. Son jeune coéquipier Jacob Ramsey était heureux de l'avoir aidé à bien démarrer : «j'ai grandi en regardant Coutinho à Liverpool et à Barcelone aussi. Pour l'aider lors de ses débuts à domicile, ses débuts à Villa, et pour marquer, ça ne peut pas être beaucoup mieux que ça.»

Un retour gagnant en sélection

Titulaire lors du match suivant contre Everton (victoire 1-0), il a réalisé un bon match et a pu partir en sélection brésilienne l'esprit tranquille. Revenu dans les petits papiers de Tite celui qui compte 66 capes (19 buts et 11 offrandes) avec le Brésil a disputé ses premières minutes depuis octobre 2020 contre l'Équateur le 27 janvier. Vite sorti pour raison tactique après une expulsion lors de ce match, il était titulaire le 2 février dernier contre le Paraguay. Un match remporté largement (4-0) qui lui a permis de montrer l'étendue de ses qualités. Performant, Philippe Coutinho s'est offert un but somptueux sur un bon service entre les lignes de Marquinhos. Sa lourde frappe sous la barre transversale aux 25 mètres ne laissait aucune chance au gardien adverse. Après ce match réussi, il s'est exprimé auprès de TV Globo : «(Le but représente, ndlr) Beaucoup. Longtemps absent, j'ai eu une blessure difficile, compliquée. J'ai été rappelé, je suis revenu maintenant, j'ai joué, je suis sorti au début du dernier match.»

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏆 #WCQ2022

🇧🇷🇵🇾 Quel match du Brésil qui écrase le Paraguay 4-0 !

🔥 Coutinho et Antony ont inscrit deux buts d'exception !

😫 L'Albirroja est éliminée de la course au Mondial...https://t.co/S2DguVF0YE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 2, 2022

«Le coach m'a donné une autre chance aujourd'hui, nous avons gagné le match et je suis heureux de marquer dans ce stade et avec tous les supporters brésiliens présents» a-t-il poursuivi. A quelques mois de la Coupe du monde 2022 ce regain de forme arrive au meilleur des moments pour Philippe Coutinho qui veut poursuivre sur cette lancée : «j'ai vécu une période très difficile, j'ai été absent du terrain pendant neuf mois, j'ai subi trois opérations. Il y a des moments où l'on voit la difficulté passer, mais j'ai eu tout le soutien de ma famille à tout moment. [...] Le match d'aujourd'hui ne change rien, tout comme avant, non plus. Je veux continuer à travailler pour évoluer. C'est une dispute quotidienne. Dans les clubs, nous devons faire de notre mieux pour pouvoir revenir.» Contre Leeds United ce mercredi, Philippe Coutinho va retrouver les joutes de la Premier League avec la volonté de confirmer que ses prestations n'étaient pas qu'un feu de paille.