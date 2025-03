Brésil : Dorival Jr justifie le retour express de Neymar

« Heureux d’être de retour ». Dans une story postée sur son compte Instagram, Neymar a savouré la conférence de presse de son sélectionneur national, Dorival Jr. Après plus d’un an d’absence avec la Canarinha et cette terrible blessure au genou survenue le 18 octobre 2023 face à l’Uruguay (0-2), la star auriverde de 33 ans a donc fait son grand retour avec la Seleção. Un come-back éclair qui n’a pas manqué de faire parler. Revenu à Santos le 31 janvier dernier, Neymar n’a eu besoin que de 7 matches avec le Peixe pour convaincre Dorival Jr de le rappeler.

La suite après cette publicité

Sept rencontres durant lesquelles le natif de Mogi dans Cruzes a planté 3 buts et délivré 3 passes décisives. Suffisant pour être appelé à disputer les deux chocs comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026 contre la Colombie (21 mars) et l’Argentine (26 mars). À peine revenu sur les terrains, Neymar est-il réellement en condition pour jouer ces deux rendez-vous très importants ? La question mérite d’être posée puisque Santos n’a disputé que des matches du championnat pauliste. En termes de niveau et d’intensité physique, on est loin d’une rencontre internationale et surtout d’un derby musclé contre le voisin argentin.

Dorival n’a pas hésité longtemps

À peine avait-il donné la liste des 23 Brésiliens convoqués, Dorival Jr a immédiatement été interrogé sur son choix de faire revenir Neymar. Et pour le patron de la Seleção, la portée symbolique du retour du Ney a été plus forte que tout. « Personne n’a besoin de parler sur ce que représente Neymar. Le moment qu’il vit est un processus de récupération. On en est conscient, mais on sait aussi que les capacités d’un joueur comme lui finissent par devenir un facteur qui peut dépasser tout ce qui se passe dans un match. C’est un joueur sur lequel nos propres joueurs se sont exprimés sur ce qu’il représente. On attendait notre première opportunité de l’avoir », a-t-il déclaré en conférence de presse, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« C’est un joueur que tout le monde connait bien, j’espère qu’il sera heureux. On lui donnera l’assurance de bien se développer. On ne veut pas créer de grosses attentes en générant de la pression sur son retour. (…) Il a joué deux matches 90 minutes avec Santos. Ça va dépendre de cette séquence, de la façon dont il va la gérer et nous prendrons une décision sur la façon de le gérer. » On l’aura compris, le Brésil n’a pas hésité longtemps à rappeler le meilleur buteur de l’histoire de si équipe nationale. Avec une Canarinha peu fringante ces dernières années, même un Neymar de 33 ans est attendu comme le messie, même si Dorival a promis de ne pas prendre de risque avec sa star.