PSG : Marquinhos encense Sergio Ramos

La suite après cette publicité

De passage en conférence de presse ce mardi en fin de matinée, Marquinhos a été invité à évoquer le cas de Sergio Ramos. Souvent sur le flanc l'an dernier, l'ancien joueur du Real Madrid a retrouvé du temps de jeu et une place dans le onze de départ. Son coéquipier brésilien l'a encensé.

«Je cherche toujours à évoluer, encore plus quand tu as des grands champions à côté de toi. J'ai vu passer plusieurs grands joueurs ici et j'essaie de prendre un peu de chacun. La saison dernière, on n'a pas pu beaucoup jouer ensemble mais tu voyais que c'était un grand champion. Aujourd'hui, il enchaine les matchs et ça fait plaisir de jouer à ses côtés. Il a la rage et l'envie sur le terrain». Sergio Ramos appréciera.

Pour cette reprise de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 200€ sur une victoire 3-0 du PSG contre Maccabi pour tenter de remporter 1 300 € (cote à 6,5). (cotes soumises à variation)