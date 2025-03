Al Nassr : Cristiano Ronaldo n’ira pas en Iran !

C’est une information qui prend de plus en plus d’ampleur ces dernières semaines. Alors que le club saoudien d’Al-Nassr se déplace à Téhéran pour affronter le club iranien d’Esteghlal en 8e de finale de la Ligue des Champions de l’AFC, Cristiano Ronaldo n’a finalement pas été convoqué par Stefano Pioli pour des raisons de sécurité. En effet, l’international portugais risque jusqu’à 100 coups de fouet en Iran pour un épisode présumé d’adultère selon les autorités iraniennes remontant à 2023. Pour assurer la sécurité de son joueur, la direction d’Al Nassr avait demandé la délocalisation de la rencontre, refusée par Esteghlal qui avait néanmoins promis une sécurité rapprochée pour le club saoudien et ses joueurs. Un épisode qu’avait détaillé et rappelé le Corriere della Sera samedi.

La suite après cette publicité

AlNassr’s squad list for Esteghlal! 🗒️ pic.twitter.com/EAm5Ac1cfh — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 2, 2025

En septembre 2023, Al Nassr affrontait le club de Persepolis, basé à Téhéran. Durant le voyage, CR7 a été filmé en train de serrer dans ses bras et d’embrasser sur le front Fatemeh Hammami Nasrabadi, une artiste iranienne handicapée de 34 ans qui est restée paralysée sur 85 % de son corps. Elle est célèbre pour sa capacité à peindre en utilisant ses membres inférieurs. Selon les lois en vigueur en Iran, le geste de Ronaldo peut être interprété comme un adultère s’il est dirigé vers une personne autre que son conjoint et donc passible de 100 coups de fouet. Pas de prise de risque donc.