Barça : Ronald Koeman et le casse-tête de la défense centrale

Le Barça fait face à une situation compliquée en défense centrale. Gerard Piqué s'est blessé pour plusieurs mois, Clement Lenglet est touché à la cheville même s'il est du voyage à Ferencvaros en Ligue des Champions. Samuel Umtiti est revenu à l'entraînement il y a quelques jours et ce sont les jeunes Araújo et Mingueza qui sont les seuls disponibles au poste, l'Uruguayen revenant tout juste de blessure lui aussi. Une véritable malchance pour Ronald Koeman qui défend la gestion de son club, alors qu'un joueur comme Todibo a été prêté cet été.

«Pour moi, la situation de la défense centrale c’est plus de la malchance que de la mauvaise gestion. Nous en avons déjà parlé lors de la pré-saison et il y a aussi la situation économique. Nous avons donné des opportunités avec Araújo et Mingueza. Si vous ne pouvez pas vous améliorer avec les nouvelles signatures alors vous devez donner des opportunités aux jeunes. C'est ainsi que nous avons toujours travaillé aux Pays-Bas et que nous avons produit de bons joueurs » a expliqué l'entraîneur néerlandais en conférence de presse.