Mauro Icardi tacle Wanda Nara après sa plainte

Hier, la chaîne América TV a révélé que Wanda Nara a déposé deux plaintes contre son ancien compagnon, Mauro Icardi, après un événement violent. En effet, une grosse dispute aurait éclaté entre les deux exs et le footballeur aurait empêché l’ancienne présentatrice de sortir de leur domicile commun en Argentine. Puis, après s’être enfuie, Wanda Nara serait revenue pour pénétrer de nouveau dans sa maison. C’est là que des "choses incontrôlables" se seraient passés. Ce qui aurait conduit à une plainte pour violence de genre. L’ancien joueur du PSG, qui est entendu ce vendredi par le tribunal civil de Buenos Aires, doit «s’abstenir de tout acte de perturbation ou d’intimidation directe ou indirecte à l’égard de Wanda Nada.»

Mais Icardi a tenu à se défendre. En effet, AS a publié les déclarations du joueur, soutenu par Galatasaray. «Tout cela n’est que l’exagération de Wanda. Je n’ai eu recours à aucune forme de violence. C’est ma maison et j’ai mes droits. Elle expose tout dans les médias et déforme tout en faveur de son objectif personnel. Elle m’a dénoncé au monde entier comme un idiot en montrant mon message, et c’est aussi de la violence psychologique.» Par la suite, AS, qui relaye les informations de l’émission Intrusos, indique : «Mauro Icardi a dit à Wanda Nara : "tu as ruiné ma vie. À cause de toi, je me suis blessé. Tu es une pu.., tu es une mauvaise mère. Tu es une menteuse." Et il la traite comme une prostituée…» Affaire à suivre…