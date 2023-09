Le garde du corps de Lionel Messi reçoit une offre surprenante d’un site pour adultes

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée à l’Inter Miami cet été, Lionel Messi affole le public américain. Adulée par les fans de la franchise floridienne, la Pulga l’est également sur les autres pelouses outre-Atlantique et plusieurs stars se rendent dans les stades de soccer pour voir le septuple Ballon d’Or à l’œuvre. Pour assurer la sécurité de leur star, la franchise floridienne a décidé d’engager Yassine Chueko, un ancien soldat et combattant de MMA américain. Et alors que le champion du monde argentin a mis la lumière sur ses nouveaux coéquipiers, il l’a également mise sur son bodyguard. Ce dernier, avec sa manière de suivre son client sur l’ensemble du terrain pour empêcher l’intrusion de supporters envahissants, est devenu une célébrité aux Etats-Unis. A tel point qu’il a reçu une proposition indécente ces derniers jours. En effet, comme le rapporte le Daily Mail, le site pour adultes My.Club souhaite désormais qu’il devienne leur ambassadeur des arts martiaux.

Il a ainsi reçu une offre surprenante de 25 000 dollars pour mettre en ligne du contenu le montrant s’entraînant, s’exerçant et posant pour ce site. Mike Ford, vice-président de ce site, en a dit plus dans un communiqué lunaire : «J’aimerais vous embaucher en tant qu’« ambassadeur des arts martiaux » pour My.Club , une plateforme leader pour les créateurs de contenu pour adultes. Dans le cadre de votre rôle, vous seriez chargé de partager des didacticiels d’arts martiaux pour sensibiliser les utilisateurs et les créateurs de contenu à l’importance de l’autodéfense. Vous pouvez également publier des vidéos et des photos de vous en train de vous entraîner, de vous fléchir, de poser et peut-être même de donner un aperçu de votre vie quotidienne avec Messi. De nombreux utilisateurs adoreraient vous voir vous entraîner et mettre en valeur votre corps ciselé aux larges épaules, à la poitrine généreuse.» Reste à savoir ce que Chueko pensera de cette proposition onéreuse…