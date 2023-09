OM : le gros bilan mercato de Pablo Longoria

La suite après cette publicité

Ce lundi, c’est assez inhabituel pour le dire, c’était jour de présentation de joueur au Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Bamo Meïté, dernière recrue estivale de l’Olympique de Marseille, était présent. Il était accompagné de Pablo Longoria, le président du club. Ce dernier s’est livré à un exercice qu’il a mis en place il y a quelque temps : le bilan du mercato sans limites de question et de temps.

« Il y a beaucoup de changements. Quand tu passes d’un style marquant avec un marquage individuel, il faut du temps. Dans le football on doit s’adapter, ce n’est pas une excuse. L’analyse générale, c’est plus simple que juger des moments. On doit mettre en place une structure. C’est un coach qui a donné beaucoup d’ordre et de structures. Cela prend plus de temps que ce qu’on aurait aimé. Cette élimination, c’est un coup dur. On doit considérer que l’effectif est encore loin de ce qu’on veut, certains ont encore des comportements individuels. On doit donner de la continuité. Nantes, c’est décevant. On a fait douze premières minutes de bon niveau. C’est ça l’OM qu’on veut voir. Pas l’OM spéculatif d’en suite. On doit renforcer le concept collectif de l’équipe », a-t-il commencé par expliquer.

À lire

Équipe de France : Didier Deschamps ouvre la porte à un retour de Jonathan Clauss

Il a avoué quelque temps plus tard que la porte était définitivement fermée pour tous les éléments, même si différents championnats sont encore ouverts. Le cas Ounahi a bien évidemment été débattu, mais une seule offre de prêt est arrivée sur son bureau et elle a été balayée en « cinq minutes ».

La suite après cette publicité

La situation financière est bonne

Toutefois, le président a changé beaucoup de choses. Des joueurs au coach et le club ne sont pas parvenus à se qualifier pour la prochaine C1. Mais les pertes ne sont pas grandes : « après le mercato, la situation financière est stable. Il n’y a pas de gros impact. Il n’y a aucune inquiétude de ce côté. Il y a une perte économique qu’on peut estimer à 10-12 millions d’euros. Les salaires et les bonus, les primes collectives, ça minimisent l’impact. On a cherché cela depuis le début pour ne pas mettre en danger le club. Avec une qualification, on pourrait améliorer plus l’effectif, il faut rester calme. On est dans une bonne voie économique pour affronter cette saison ».

« maintenant calme et continuité, faire que les joueurs s’intègrent et jouent ensemble. L’unique mouvement potentiel c’est la réintégration de Gueye et l’arrivée de Luis Henrique. Ça dépend de son temps de jeu. Ils ont une option d’achat qui correspond à un nombre de minutes. Dans le foot tout change tellement vite. La vision qu’on a, ce sont les deux mouvements uniques », a-t-il conclu sur le sujet. Une chose est sûre, la trêve ne sera pas de trop pour avancer sur le processus si cher à Marcelino, le nouveau coach.