Le Real Madrid donne des nouvelles de Thibaut Courtois

Absent depuis le début de saison et une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Thibaut Courtois espérait voir bientôt le bout du tunnel. Il avait d’ailleurs fait, ces derniers jours, son retour à l’entraînement. Mais les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le portier belge qui s’est de nouveau blessé et peut donc dire adieu à sa saison. Le Real Madrid avait d’ailleurs communiqué sur la blessure, expliquant que son gardien souffrait d’une «déchirure du ménisque interne au genou droit».

Et ce mercredi, le club madrilène a donné d’autres nouvelles. «Notre joueur Thibaut Courtois a été opéré avec succès aujourd’hui d’une déchirure du ménisque interne du genou droit, sous la supervision des Services Médicaux du Real Madrid. Courtois entamera son processus de récupération dans les prochains jours». Son absence est estimée à plusieurs mois et il ne devrait plus rejouer de la saison.