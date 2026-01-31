La recrue surprise Ciro Immobile est-elle vraiment un bon coup pour le Paris FC ?

Personne ne l’avait vu venir. Absolument personne. En cette fin de mercato hivernal, alors que le Paris FC semblait avancer à pas mesurés dans sa quête d’un buteur après avoir verrouillé Diego Coppola, Luca Koleosho et Marshall Munetsi, le nom de Ciro Immobile a soudainement surgi, provoquant un véritable effet de sidération dans le paysage du football français. Depuis sa montée en Ligue 1, le club parisien affiche des ambitions claires et assumées sur le marché des transferts. Et le Paris FC ne se contente pas d’imaginer ses projets. L’un des chantiers prioritaires des dirigeants franciliens concerne le poste d’avant-centre. Cet été, après avoir tenté des coups ambitieux, notamment la piste Lucas Stassin, le PFC avait finalement misé sur Willem Geubbels. Un recrutement intelligent sur le papier, mais qui peine à produire des résultats concrets. Malgré des prestations parfois intéressantes, l’ancien joueur formé à l’OL ne compte que trois buts en seize apparitions dans l’élite. Trop peu pour un promu qui joue sa survie.

Logiquement, le Paris FC est reparti à l’assaut du marché cet hiver. Les noms ont fleuri, et le club n’a jamais caché sa volonté de frapper fort pour sécuriser le maintien des hommes de Stéphane Gilli, actuellement à la 14e place de Ligue 1. La piste Mathys Tel a un temps été explorée, mais le joueur formé à Rennes, passé par le Bayern Munich, devrait finalement rester à Tottenham. D’autres profils ont alors été étudiés… jusqu’à cette annonce inattendue vendredi soir. Le Paris FC est bel et bien en négociations avancées pour recruter l’attaquant italien de 35 ans. Un accord serait même quasiment bouclé avec Bologne, et il resterait désormais à convaincre le joueur de rejoindre la capitale française. Les discussions vont dans le bon sens, au point que Sky Italia évoque déjà un contrat courant jusqu’en 2027. Champion d’Europe avec l’Italie en 2021, Ciro Immobile est attendu à Paris ce weekend pour passer sa visite médicale si tout se finalise avant la clôture du mercato lundi soir.

Un serial buteur vétéran…

Difficile de parler de Ciro Immobile sans évoquer la dimension presque mythique qu’il a prise au fil des années à la Lazio Rome. Arrivé en 2016, l’attaquant italien est rapidement devenu bien plus qu’un simple buteur. Il a été un symbole, un leader, un capitaine emblématique chez les Biancocelesti. Entre 2016 et 2024, l’actuel numéro 17 des Rossoblù s’est imposé comme l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe, empilant les buts avec une régularité déconcertante. Ses 207 réalisations en 340 matches toutes compétitions confondues témoignent d’un sens du but hors normes. Sur le plan individuel, le natif de Torre Annunziata a tout raflé ou presque. Capocannoniere à plusieurs reprises en Serie A, il a surtout marqué l’histoire en remportant le Soulier d’Or européen en 2020, avec 36 buts en championnat, devançant les plus grands noms du continent. Une performance rarissime pour un joueur italien évoluant hors des mastodontes habituels.

Collectivement, l’ancienne pépite du Torino a également soulevé des trophées avec la Lazio, dont une Coupe d’Italie et plusieurs Supercoupes, tout en portant régulièrement son équipe à bout de bras. Sur la scène internationale, Immobile a connu des hauts et des bas avec la Nazionale (57 sélections, 17 buts), mais son palmarès restera à jamais marqué par ce sacre à l’Euro 2021, remporté à Wembley. Même sans être l’homme fort du tournoi, il faisait partie d’un groupe champion d’Europe, apportant son expérience et son statut. À 35 ans, Ciro Immobile reste donc un joueur au vécu immense, au CV impressionnant, et au profil presque idéal pour un promu comme le Paris FC, en plein balbutiement d’un projet sportif ambitieux. Pour un club qui joue le maintien, difficile d’imaginer recrue plus clinquante sur le papier en plein hiver glacial.

… fragile et en panne depuis 2 ans

Mais ce tableau flatteur ne doit pas masquer une réalité bien plus inquiétante. Depuis deux saisons, Ciro Immobile est en panne sèche. Malgré ses 41 matchs et ses 19 buts, son passage à Besiktas s’est révélé être un échec cuisant, incapable de retrouver ses automatismes, plombé par un contexte instable et une adaptation compliquée. Son retour en Italie, à Bologne, devait être celui de la renaissance. Il ressemble pour l’instant davantage à une confirmation des doutes : zéro but en neuf apparitions, une influence réduite et une place de plus en plus fragile dans la hiérarchie. Historiquement, Immobile a toujours eu du mal loin de la Botte. Ses expériences à Dortmund ou Séville n’ont jamais réellement décollé, laissant l’image d’un attaquant extrêmement dépendant de son environnement. À cela s’ajoute une fragilité physique de plus en plus marquée.

Depuis sa dernière saison pleine à la Lazio, les pépins se sont multipliés, freinant sa continuité et son explosivité. À 35 ans, le corps ne répond plus toujours comme avant, surtout dans un championnat aussi exigeant physiquement que la Ligue 1. Alors, faut-il y croire ? Le Paris FC joue gros. D’un côté, l’arrivée d’un nom aussi prestigieux pourrait servir de catalyseur, sur le terrain comme dans le vestiaire, et insuffler une dynamique nouvelle dans la course au maintien. De l’autre, le risque est réel de miser sur un joueur en bout de course, incapable de répondre aux attentes. Optimisme ou pessimisme, le verdict tombera vite. Une chose est sûre : la Ligue 1 tient un nom, et le Paris FC un visage. Reste à savoir s’il brillera encore.