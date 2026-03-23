Équipe de France : Kylian Mbappé fait une grande annonce sur son genou

La saison de Kylian Mbappé au Real Madrid est loin d’être un long fleuve tranquille sur le plan physique et a été marquée par plusieurs alertes musculaires qui inquiètent le staff madrilène. Depuis son arrivée en Espagne, le capitaine des Bleus doit composer avec un calendrier harassant, enchaînant les matchs tous les trois jours malgré des signaux de fatigue de plus en plus visibles. Profitant de quelques semaines de repos, le Bondynois a fait son retour lors des derniers matches mais n’a toujours pas fait son retour dans le onze des Merengues. Mais voilà, chaque alerte physique est scrutée avec une précision chirurgicale, car l’enjeu dépasse le simple cadre de la Liga. Désormais, c’est la capacité de l’attaquant à porter son équipe et sa sélection qui semble aujourd’hui remise en question par la répétition des pépins physiques.

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Lors de cette cuvée 2025-2026, le point de friction majeur concerne son genou gauche. Victime d’une entorse officiellement annoncée par le Real Madrid il y a quelques semaines, le Bondynois traînerait en réalité cette blessure depuis le mois de décembre. Selon plusieurs sources de l’autre côté des Pyrénées, un surmenage ou une reprise trop précoce pourraient aggraver la lésion, au point de menacer sérieusement sa participation à la prochaine Coupe du monde. Ce scénario catastrophe, liant les intérêts du club et de la sélection, a alimenté de vives tensions médiatiques ces derniers jours autour de sa réelle capacité à enchaîner les matches.

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Kylian Mbappé rassure sur son état de forme !

Pourtant, profitant d’un événement organisé par son nouveau partenaire, l’assureur santé Alan, Kylian Mbappé a tenu à éteindre l’incendie. Présent à Clairefontaine ce lundi avant de s’exprimer lors d’une keynote, le joueur a fermement démenti les rumeurs alarmistes. Regrettant les spéculations "qui ne sont pas vraies" et les affirmations lancées sans vérification, il a assuré avoir enfin trouvé le bon diagnostic lors de son dernier passage à Paris pour stabiliser son articulation et aborder sereinement les prochaines échéances. Désormais, le Madrilène se dit "prêt à 100%" et déterminer à aborder le sprint final en club :

«Le genou ? Ça va très bien. Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui se sont dites, mais qui ne sont pas vraies. C’est la vie d’un athlète de haut niveau et d’une personnalité publique, on peut dire des choses sans les vérifier et ça n’est pas grave, ça n’a jamais de répercussions… J’ai pris l’habitude. Mais ça va bien, j’ai récupéré à 100%, j’ai eu la chance de trouver le bon diagnostic quand je suis rentré à Paris, et on a pu trouver ensemble le meilleur plan pour revenir au meilleur niveau, pour être en forme sur la fin de saison avec le Real Madrid et à la Coupe du monde. (…) J’ai eu beaucoup de frustration, de colère et de l’inquiétude à un moment donné parce que je ne savais pas ce que j’avais (…) Beaucoup de gens ont donné un diagnostic et jusqu’à peu, je n’en avais pas. J’ai entendu pas mal de choses : « opération, il ne peut pas rejouer… ». Le diagnostic, je l’ai eu à une date bien précise que je ne peux pas donner maintenant. Mais tout ce qui a été dit avant était complètement bidon (…) Je n’ai pas traversé cette période de la meilleure des manières, je n’étais pas le joueur le plus heureux du monde. Mais je suis content que ce soit derrière moi, ce n’est pas de la com’, tout est parti.» Voilà qui est rassurant pour les Bleus !