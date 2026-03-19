Équipe de France, Real Madrid : le cas Kylian Mbappé sème la zizanie

Lundi soir, Alvaro Arbeloa avait le sourire. Les médias espagnols ont partagé en masse la réaction de l’entraîneur du Real Madrid lorsque Kylian Mbappé (27 ans) a rejoint le groupe sur la pelouse de l’Etihad Stadium à la veille du choc face à Manchester City. Le technicien ibérique était ravi de retrouver son meilleur buteur (38 buts, 6 assists en 34 apparitions toutes compétitions confondues), absent plusieurs semaines en raison d’un problème au genou. L’attaquant a même pu le faire entrer en jeu 22 minutes lors du succès 2 à 1 face aux Anglais. Une bonne nouvelle alors que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont aborder le sprint final de la saison. Entretemps, il y aura la trêve internationale. Interrogé vendredi dernier au sujet de son joueur, Arbeloa avait avoué qu’il ne savait pas encore si son joueur serait avec les Tricolores.

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KM10 convoqué avec les Bleus

«Je veux qu’il soit là pour le match contre l’Atlético Madrid, et ensuite, nous verrons pour l’équipe de France.» Mais c’est déjà tout vu puisque Didier Deschamps a convoqué son capitaine pour le rassemblement du mois de mars durant lequel les Bleus croiseront le fer avec le Brésil (26 mars) puis la Colombie (29 mars). Un choix justifié par DD. «Il y a un match important contre l’Atlético de Madrid ce dimanche où il devrait jouer. Le protocole a été respecté, j’échangeais régulièrement avec Kylian. Il n’y avait pas d’obligations pour qu’il soit présent, même si j’ai cru entendre qu’il devait être là pour le marketing. Mais de son côté, c’était clair qu’il voulait être là avec nous en tant que joueur. On verra déjà son ressenti après le match contre l’Atlético.» Une façon de marquer son respect pour le Real Madrid.

En Espagne, la convocation de KM10, qui vient à peine de retrouver les terrains, fait forcément parler. Marca n’est pas étonné. «Sans surprise, Kylian Mbappé est de retour en équipe de France. Didier Deschamps l’a convoqué pour les matches amicaux contre le Brésil et la Colombie, les 26 et 29 mars aux États-Unis, après l’avoir vu jouer quelques minutes mardi à l’Etihad Stadium. C’était attendu (…) Sa présence pour cette tournée n’a jamais vraiment été remise en question. Même avec une blessure mineure, Mbappé aurait fait le déplacement en raison des engagements commerciaux de l’équipe de France avec Nike, avec qui elle négocie actuellement un nouvel accord. La campagne américaine est cruciale pour la France, et le joueur du Real Madrid est son atout majeur.»

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La sélection de la "honte"

Mais la publication espagnole s’est tout de même montrée prudente. «Malgré tout, l’objectif est de l’évaluer au mieux. Au Real Madrid, on suit cela de près, avec notamment la Liga et le match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich à jouer, et personne ne veut précipiter les choses. Deschamps et le staff médical surveillent attentivement sa progression et n’ont pas l’intention de prendre de risques inutiles.» Idem pour AS, qui n’est pas surpris, mais qui estime qu’il y a des risques alors qu’on arrive à un tournant de la saison. «On ignore encore dans quelle forme Kylian Mbappé sera pour les deux matches amicaux. Le Real Madrid disputera deux titres en avril, la Liga et la Ligue des champions face au Bayern Munich, et idéalement, le capitaine français ne jouera pas l’intégralité des 90 minutes contre le Brésil ou la Colombie.»

AS conclut : «Deschamps et le staff médical de l’équipe nationale suivent son évolution au quotidien et ne prendront aucun risque, même si la rencontre face au Brésil, également équipé par Nike, représente une vitrine importante avant la Coupe du monde (…) L’attaquant du Real Madrid n’envisage pas de forcer pour jouer lors de ces rencontres. Tout dépendra de sa convalescence et de la réaction de son genou lors du derby face à l’Atlético.» Du côté d’El Chiringuito, le ton est différent. Proche du Real Madrid, le journaliste Edu Aguirre a lâché : «c’est une honte». Mais il a ajouté : «le Real Madrid ne négociera pas avec l’équipe nationale française pour empêcher Mbappé de partir. L’attaquant figure sur la liste de Deschamps et voyagera avec la France.»

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Le Real Madrid n’est pas ravi

Sport évoque aussi le sujet. «La polémique commence : Mbappé convoqué en équipe de France malgré les inquiétudes du Real Madrid. Récemment remis de sa blessure, l’attaquant, qui a des engagements commerciaux avec sa sélection, pourrait disputer les matches amicaux contre le Brésil et la Colombie (…) Cette décision relance un débat délicat à Valdebebas : la question du risque. Mbappé a fait son retour contre Manchester City après avoir suivi un traitement conservateur pour sa blessure aux ligaments du genou gauche, un problème qu’il traîne depuis décembre et qui l’avait contraint à l’arrêt après le match contre Osasuna. Au Real Madrid, on ne veut pas précipiter les choses (le joueur a manqué cinq matches), mais tout change quand il s’agit de l’équipe de France.»

Le média ibérique ajoute : «l’inquiétude règne au Real Madrid. Les images d’avant le match de Ligue des Champions, où l’attaquant se touchait le genou à plusieurs reprises pendant l’échauffement, n’ont pas échappé aux critiques. Ce geste alimente le sentiment que sa convalescence est loin d’être terminée. Le joueur aura le dernier mot. Ce fut déjà le cas contre City : c’est lui qui a décidé de revenir sur le terrain. À présent, avec la trêve internationale qui approche, le footballeur devra choisir, avec le staff médical de l’équipe de France, entre jouer uniquement pour des raisons commerciales ou risquer d’avoir du temps de jeu lors des deux matches à Boston et dans le Maryland. Compte tenu de la situation actuelle, le Real Madrid ne serait pas ravi que son joueur participe aux matches amicaux, en raison des risques encourus.» Vous l’aurez compris, la présence de KM10 avec les Bleus fait jaser. À Madrid, Arbeloa et d’autres ont certainement perdu leur sourire.