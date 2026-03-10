Newcastle - FC Barcelone : les compositions officielles

Ça sent la poudre à St. James’ Park. Dans ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, Newcastle accueille le FC Barcelone pour une affiche loin d’être inédite puisque les deux équipes s’étaient affrontées dans ce même antre lors de la première journée de la phase de ligue et un doublé de Marcus Rashford avait permis au Barça de s’imposer (1-2). Mais, Eddie Howe l’a martelé, il s’agit du "match le plus important dans l’histoire récente" pour les Magpies, invaincus à domicile dans cette campagne. Les Blaugrana, eux, sont en grande forme et entendent bien donner le premier coup dans cette double confrontation. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Eddie Howe ne peut pas compter sur Schär, Miley, Krafth et Bruno Guimaraes et aligne un 4-3-3 avec une défense Trippier, Thiaw, Burn, Hall. Ramsey et Joelinton sont aux côtés de Tonali dans le milieu à trois tandis que Barnes et Elanga accompagnent Osula sur le front de l’attaque. Gordon, auteur d’un quadruplé contre Qarabag au tour précédent, Willock, Wissa et Woltemade sont remplaçants au coup d’envoi. Hansi Flick, lui, est privé de Koundé, Baldé, Christensen et de Jong et aligne un 4-2-3-1 avec Cancelo et Gerard Martin comme latéraux et une défense centrale Cubarsi-Araujo. Bernal et Pedri sont choisis pour évoluer devant la défense tandis que Yamal, Fermin Lopez et Raphinha joueront en soutien de Lewandowski, seul en pointe. Dani Olmo, Rashford et Ferran Torres débutent sur le banc.

Les compositions d’équipes :

Newcastle : Ramsdale - Trippier, Thiaw, Burn, Hall - Ramsey, Tonali, Joelinton - Elanga, Osula, Barnes

FC Barcelone : Garcia – Cancelo, Araujo, Cubarsi, Martin – Pedri, Bernal, Lopez – Yamal, Lewandowski, Raphinha