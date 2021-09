LdC : le beau geste de Cristiano Ronaldo avec la stadière assommée

Manchester United se déplaçait sur la pelouse des Young Boys de Berne mardi soir, à l’occasion du retour de la Ligue des Champions. Une rencontre perdue par les Red Devils (1-2), malgré un Cristiano Ronaldo encore buteur. Le Portugais s’était d’ailleurs distingué avant le début du match.

Pendant l’échauffement, une de ses frappes a percuté une stadière placée derrière le but. S’il était déjà venu aux nouvelles juste après l’impact, Ronaldo lui a fait un beau cadeau après la rencontre, en lui offrant son maillot.

You won’t see a steward with a bigger smile today after she received @Cristiano's shirt 😍 pic.twitter.com/Q22Bc9tr0O