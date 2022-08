OL : les ambitions de Tetê après le festival contre Troyes

En ouverture de la 3ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a fait le job en s'imposant largement contre l'ESTAC Troyes (4-1) ce vendredi. Les hommes de Peter Bosz ont surtout affiché un joli visage en seconde période au Groupama Stadium, pliant très rapidement la rencontre après le retour des vestiaires sous l'impulsion d'un excellent Tetê (2 buts, 1 passe décisive).

Le Brésilien s'est d'ailleurs présenté juste après le coup de sifflet final au micro de Prime Video, ne cachant évidemment pas sa joie. « Je suis très heureux d'avoir inscrit deux buts et d'avoir délivré une passe décisive prur aider l'équipe. Si on peut avoir de l'ambition ? Oui, si on continue à jouer comme ça, on pourra viser haut. » Les Gones savent ce qu'ils doivent faire.