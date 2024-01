Mukiele, Kimmich, Davies… le gros point mercato du Bayern Munich

Deuxième du championnat derrière l’inarrêtable Bayer Leverkusen et opposé à la Lazio Rome en 8e de finale de Ligue des Champions, le Bayern Munich attend beaucoup de ce mercato hivernal pour se relancer, mais aussi pour boucler l’avenir de ses stars. Thomas Muller et Manuel Neuer ont été prolongés (jusqu’en 2025), en plus de l’arrivée du défenseur central de Tottenham, Eric Dier. Mais ce n’est pas tout et Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, a évoqué tous les sujets chauds du moment.

Et parmi eux, il y a surtout le possible échange entre le défenseur parisien Nordi Mukiele et Joshua Kimmich. Un deal qu’il a tout de suite nié. «Je ne peux qu’en sourire. C’est totalement tiré par les cheveux. Joshua Kimmich est un joueur très important pour nous, l’un de nos principaux joueurs. Nous allons nous asseoir et discuter sur son avenir. Nous savons ce que nous avons avec Jo Kimmich (…) Nordi Mukiele n’est pas un joueur inintéressant. Il peut aussi bien jouer arrière droit que défenseur central», a-t-il expliqué à Bild.

Le Bayern Munich tremble pour Davies, Musiala et Sané

Mais Joshua Kimmich n’est pas le seul cadre bavarois apprécié par les grands clubs européens. Alphonso Davies, très souvent annoncé au Real Madrid, et Leroy Sané sont souvent cités et, à leur sujet, Christoph Freund espère les voir rapidement prolonger. «Il y a des spéculations depuis longtemps. Alphonso Davies a un contrat avec nous jusqu’en 2025. Je suis convaincu qu’il aime vraiment jouer pour le FC Bayern. Nous aimerions vraiment qu’il reste plus longtemps au Bayern. Nous aurons des discussions. Leroy Sané a un contrat jusqu’en 2025. Je suis convaincu qu’il pourrait rester plus longtemps au Bayern», ajoutait Freund, en expliquant qu’il faisait actuellement sa meilleure saison avec le Bayern Munich.

Même chose pour Jamal Musiala, qu’il espère voir «très longtemps au Bayern, car c’est un joueur spécial, on ne peut pas faire mieux». Enfin, il s’est exprimé sur le cas Eric Dier, dont la venue a été mitigée par certains, puisqu’il ne serait pas un premier choix. «Être en contact avec plusieurs joueurs, c’est notre devoir en tant que club. Eric est un très bon joueur avec beaucoup d’expérience et il a aussi un super caractère, il nous fera du bien non seulement sur le terrain mais aussi dans le vestiaire».