Real Madrid : la polémique du pasillo fait encore rage

Très bon début d’année pour le Real Madrid ! Les Merengues ont remporté leur premier titre de l’année 2024, la Supercoupe d’Espagne, venant à bout de ses principaux ennemis. D’abord l’Atlético, en demies, au terme d’un match assez disputé qui s’est joué en prolongations, puis, en roulant sur le FC Barcelone dans un duel dans lequel il n’y a pas eu photo. Une entame d’année civile parfaite donc, mais qui, comme toujours de l’autre côté des Pyrénées, apporte aussi son lot de polémiques. Cette fois, il est encore question de ce fameux pasillo ; la haie d’honneur en français.

La suite après cette publicité

C’est une tradition en Espagne : il est de bon usage pour les adversaires de faire ce couloir en hommage à un club qui vient de remporter un titre. Seulement, le prochain adversaire du Real Madrid n’est autre que l’Atlético de Madrid, en huitièmes de finale de Coupe du Roi cette fois. Et forcément, l’idée de rendre hommage au voisin et rival merengue ne fait pas très plaisir aux joueurs de l’Atlético, et encore moins aux supporters colchoneros… C’est un acte qui est perçu par beaucoup comme une humiliation et qui régale les supporters de l’équipe qui reçoit cette haie d’honneur.

À lire

Real Madrid : ça discute avec Erling Haaland

Des avis qui divergent

Comme l’indiquent divers médias espagnols, les Rojiblancos ne vont pas faire ce pasillo aux hommes de Carlo Ancelotti. Diego Simeone l’a d’ailleurs confirmé par la suite. Un sujet qui divise chez nos voisins, et l’enquête du quotidien AS le prouve : 51% des sondés estiment que l’Atlético a raison de ne pas faire ce pasillo, contre 47% qui estiment que les Colchoneros ont tort (2% ne se prononcent pas). Dans les émissions TV et radio, on a également eu un peu de tout. « Pour moi, faire le pasillo ça fait partie de la grandeur du sport. On aime le voir dans d’autres pays ou dans d’autres sports. Mais ici, on dirait qu’on a transformé ça en une machine à faire des mèmes et des moqueries. Les clubs devraient s’en foutre de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ou de si c’est une humiliation ou des moqueries. Il faut rendre hommage aux champions », a par exemple lancé le célèbre journaliste Manu Carreño sur la Cadena SER.

La suite après cette publicité

« L’Atlético a un complexe d’infériorité et c’est pour ça qu’il ne fait pas le pasillo au Real Madrid », s’est emporté Edu Aguirre sur le plateau d’El Chiringuito. D’autres en revanche ont défendu l’Atlético. « Le pasillo, ça ne sert à rien de le faire s’il n’est pas sincère. Il faut comprendre l’Atlético, il y aurait beaucoup de moqueries des supporters du Real Madrid », a par exemple lancé Juanfe Sanz. Et qu’en pensent les principaux concernés ? « Chacun fait ce qu’il veut », a expliqué Carlo Ancelotti, plutôt sèchement. « Notre décision ne changera pas par rapport à celle de l’an dernier (ne pas faire de pasillo, NDLR). Nos supporters passent avant tout et nous les respecterons toujours », a pour sa part expliqué Simeone, qui ne veut donc pas infliger une telle humiliation aux fans colchoneros. Rendez-vous demain soir peu avant 21h30…