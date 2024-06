L’OM abandonne la piste Messi

Il y a plusieurs semaines, nous vous révélions que l’Olympique de Marseille s’intéressait de très près à Rayane Messi, pépite de Dijon qui affole les plus grands clubs français. Du haut de ses 17 ans, l’ailier international U17 de l’équipe de France a rapidement montré de quoi il était capable (1 but en 4 matches de National) et fait partie des plus gros talents de sa génération. Désireux d’attirer un jeune à fort potentiel, l’OM avait déjà discuté avec Dijon pour l’enrôler.

Mais selon nos informations, malgré un accord avec le joueur, l’OM a décidé de se retirer du dossier. La raison ? Dijon demande un prix bien trop important pour un jeune de 17 ans qui n’a que 4 apparitions en professionnel. Depuis plusieurs semaines, l’OM souhaitait faire baisser le prix de Rayane Messi alors que Dijon réclamait plus de 4 millions d’euros. Marseille passe donc à autre chose.