Inter : l’impressionnant retour en grâce de Lautaro Martinez

Tout va bien du côté de l’Inter actuellement ! Malgré un petit faux pas contre Sassuolo à domicile, les Nerazzurri connaissent un début de saison rêvé avec six victoires après seulement sept journées de Serie A. Les joueurs de Simone Inzaghi sont donc logiquement en tête du championnat italien avant de retrouver la Ligue des Champions ce mardi. Et les Milanais le doivent avant tout à la bonne forme de leur buteur maison, Lautaro Martinez. L’attaquant argentin, qui avait déjà inscrit le but synonyme d’égalisation contre la Real Sociedad pour l’entrée en lice du club lombard sur la plus prestigieuse des scènes européennes, a à nouveau sauvé son équipe le week-end dernier, sur la scène nationale cette fois-ci.

Une rôle de leader à saisir

Surtout que le départ de Romelu Lukaku avait laissé un gros vide au sein de l’attaque milanaise. «La saga Lukaku ? J’ai été déçu par Romelu, c’est la vérité. J’ai essayé de l’appeler, ces derniers jours de chaos, mais il ne m’a jamais répondu, comme il l’a fait avec mes autres coéquipiers. Après toutes ces années et beaucoup de choses vécues ensemble… J’étais déçu. Mais bon, c’est son choix. Je lui souhaite le meilleur», racontait d’ailleurs tristement l’attaquant argentin, désormais seul leader de l’attaque des Nerazzurri. Mais lors du derby della Madonnina contre le rival et voisin de l’AC Milan, remporté facilement par les joueurs de l’Inter, le joueur de 26 ans avait impressionné pour sa capacité à combiner avec Marcus Thuram, son coéquipier depuis seulement quelques semaines après son transfert dans la capitale lombarde lors du dernier mercato estival.

Depuis, Lautaro Martinez s’éclate en Italie comme en témoigne sa dernière entrée en jeu contre la Salernitana. C’est bien simple, le week-end dernier, l’Argentin a tenté de faire tomber le record incroyable de Robert Lewandowski en 2015, qui avait marqué cinq buts en entrant en jeu en deuxième période (le tout en moins de dix minutes). Avec seulement « quatre » réalisations, le natif de Bahía Blanca a donc fait moins bien que son homologue polonais mais l’attaquant de l’Inter a tout de même marqué les esprits grâce à cette performance XXL, réalisée en un peu plus de 30 minutes… Une grande première en Serie A que la presse italienne n’a d’ailleurs pas manqué de saluer après la prestation majuscule du nouveau leader de l’attaque milanaise.

L’Argentin veut confirmer son nouveau statut

«Lautaro Martinez est entré dans l’histoire : il est le premier joueur à marquer quatre buts en tant que remplaçant en Serie A après le coup de poker de Simone Inzaghi. Il occupe désormais la tête du classement des buteurs avec 9 buts en 7 matches. Si l’on tient compte également de la Ligue des champions, il en est à 10 et a signé exactement la moitié des buts de l’Inter jusqu’à présent (20). Des chiffres impressionnants qui témoignent de la grandeur de l’Argentin, de plus en plus capitaine, leader et meneur de jeu de l’équipe», pouvait-on notamment lire dans la Gazzetta dello Sport concernant le buteur milanais. Un premier rappel de son nouveau statut au sein de l’attaque lombarde alors qu’Alexis Sanchez continue de décevoir après un nouveau match insipide de sa part malgré sa titularisation.

«Aujourd’hui, nous devions gagner et en deuxième mi-temps, nous sommes entrés dans le match avec la méchanceté que nous devons toujours avoir. Le titre de meilleur buteur ? C’est vrai, j’ai marqué quatre buts et je suis premier au classement, mais cela n’a pas d’importance. L’important, c’était de gagner. Nous avons fait un bond en avant en matière de compétitivité et nous l’avons montré en deuxième mi-temps. Nous avions bien commencé le championnat, puis avec les équipes nationales, nous nous sommes moins entraînés et cela s’est ressenti. Maintenant, nous avons récupéré et cela s’est vu sur le terrain : nous sommes une grande équipe et nous devons continuer comme ça», a d’ailleurs confié l’attaquant argentin après son récital. Une nouvelle preuve de sa nouvelle implication dans le vestiaire interiste.

Une prolongation dans les tuyaux

Désormais troisième du classement des top buteurs européens, Lautaro Martinez veut continuer de briller sur la scène continentale pour confirmer son nouveau statut au sein de l’attaque milanaise. D’autant plus que l’Inter et le buteur lombard réfléchissent de concert à une prolongation du bail de ce dernier. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international argentin (50 sélections pour 21 réalisations) devrait en effet rapidement prolonger avec les Nerazzurri sachant que le joueur de 26 ans est une des clés du secteur offensif de Simone Inzaghi. Le club milanais a d’ailleurs l’intention d’étendre son bail jusqu’en 2028. Les négociations devraient justement se décanter dans les prochains jours.

Interrogé par TvPlay.it, Alejandro Camaño, l’agent de l’attaquant argentin, a en effet confirmé l’envie de son client de s’installer dans la durée avec l’Inter malgré l’intérêt particulièrement prononcé de l’Arabie saoudite cet été. «L’Arabie saoudite est un marché plein de tentations et il a eu de nombreuses offres, mais pas seulement de là. Quand je lui parle de ces possibilités, il répond : 'Inter Ale, Inter’. L’affinité avec les supporters et le club est totale, c’est pourquoi, cet été, il n’a même pas écouté les offres alternatives : il aime trop être à Milan, et porter le maillot des Nerazzurri. Malgré les rumeurs, il ne pense qu’à rester ici,» a lâché le représentant de Lautaro Martinez. Affaire à suivre donc…