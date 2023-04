BL : le Bayer Leverkusen et Wolfsbourg se neutralisent

Suite et fin de la 28ème journée de Bundesliga avec une affiche entre Wolfsbourg et le Bayer Leverkusen. Respectivement 9ème et 6ème avant le coup d’envoi, les deux formations se devaient de prendre des points face à un concurrent direct à la course aux places européennes. Malgré une première période rythmée et des belles occasions de part et d’autre à l’image de la barre transversale trouvée par Sardar Azmoun (28ème), le score ne bougeait pas.

Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre restait élevé mais, comme en première période, les deux formations peinaient à se montrer véritablement dangereuses malgré quelques bonnes intentions des deux côtés. Après une petite frayeur pour les locaux (88ème), l’arbitre renvoyait les 22 acteurs de cette rencontre. Au classement, le Bayer Leverkusen et Wolfsbourg font du surplace en Bundesliga.

