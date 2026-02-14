CAN 2025 : nouvelles révélations explosives sur la finale Sénégal-Maroc

Cela fait quasiment un mois que la CAN 2025 est terminée. Mais la finale rocambolesque entre le Maroc et le Sénégal continue d’alimenter les débats. Il faut dire que ce vendredi, lors de l’assemblée générale de la CAF, le président Patrice Motsepe a remis une pièce dans la machine au moment d’expliquer que le règlement allait changer pour durcir les sanctions à l’avenir sous-entendant donc que les sanctions contre le Sénégal et le Maroc n’avaient pas été assez dissuasives avec les violences des supporters, la sortie du terrain des Sénégalais et l’histoire des serviettes.

Ce samedi, une nouvelle révélation a éclaté dans le média qatari Winwin. Ce dernier relaye notamment une déclaration attribuée au Congolais Olivier Safari Kabene, président de la Commission des arbitres de la CAF, lors des discussions internes après la finale. «Tous les joueurs sénégalais ayant quitté le terrain auraient dû être avertis immédiatement à leur retour, mais nous avons donné des instructions de ne pas le faire afin de préserver le match et éviter son arrêt avant la fin du temps réglementaire». Des propos qui font parler et qui, s’ils sont confirmés, pourraient encore alimenter les débats sur le respect, ou non, du règlement de la CAF dans cette finale.