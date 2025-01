Le groupe de l’OM avec un grand absent face au HAC

Une surprise dans le groupe de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a dévoilé ce dimanche le groupe de 21 joueurs qui affrontera le Havre, ce soir, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Un groupe dans lequel ne figure pas Pierre-Emile Højbjerg, malade à en croire les informations de RMC.

Parmi les autres absences, on notera celle de Bamo Méïté, sur le départ comme nous vous l’indiquions dernièrement, et toujours pisté par le MHSC, mais aussi celle d’Amine Harit, plus utilisé depuis son carton rouge contre le PSG en octobre et tête de gondole du dégraissage espéré par l’OM. Blessé, Kondogbia est, lui, forfait.

