PL : Christian Eriksen décisif pour Brentford, important vainqueur de Burnley

Suite de la 29ème journée de Premier League ce samedi, et en attendant le choc entre Manchester United et Tottenham (18h30), Brentford a battu Burnley (2-0) dans les derniers instants du match au terme d'une partie rythmée, à laquelle il n'a longtemps manqué que des buts. Les deux formations, dont l'objectif demeure le maintien, ont d'ailleurs eu à cœur d'aller chercher la victoire, et ce jusqu'au bout. Maxwel Cornet a par exemple eu l'opportunité de faire basculer la rencontre, mais il a perdu son face-à-face avec David Raya (70e). Le portier espagnol a aussi vu sa barre le sauver d'une inspiration soudaine de Jay Rodriguez (75e).

Christian Eriksen, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, a lui vu Nick Pope l'empêcher de délivrer les Bees (16e, 84e). C'est finalement par la passe, en direction d'Ivan Toney, buteur de la tête (85e), que le Danois a été décisif dans cette rencontre. Toney s'est même offert un doublé (son 5ème but en 2 matchs) en convertissant un penalty qu'il a lui-même obtenu, sur un nouveau service parfait d'Eriksen (90e+4). De quoi permettre à Brentford d'enchaîner un 2ème succès en championnat pour la première fois de la saison, et ainsi d'obtenir trois points très précieux dans la course au maintien. Burnley, premier relégable, accuse neuf unités de retard sur son adversaire du jour.