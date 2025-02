Fenerbahçe prête Cengiz Ünder au Los Angeles FC

Le mercato est encore ouvert dans quelques pays, notamment aux Etats-Unis. Il devrait fermer ses portes le 23 avril prochain selon transfermatkt. Mais Cengiz Ünder (27 ans) n’aura pas besoin d’attendre aussi longtemps pour rejoindre son nouveau club. En effet, Fenerbahçe a annoncé son départ sous la forme d’un prêt vers la Major League Soccer.

«Notre club a conclu un accord de principe avec le Los Angeles FC, l’une des équipes de la MLS de la Ligue des États-Unis, concernant le transfert en prêt de Cengiz Ünder, l’un de nos joueurs de l’équipe A de football professionnel, jusqu’au 1er juillet 2025. Notre footballeur a reçu l’autorisation de voyager pour des contrôles de santé et pour poursuivre ses négociations de transfert.» L’ancien joueur de l’OM, qui a une option pour rester plus longtemps en Californie, évoluera notamment avec Olivier Giroud et Hugo Lloris.