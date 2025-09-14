Ligue 1 : le Paris FC enchaîne, Strasbourg s’impose sur le fil, Angers prive Metz d’une première victoire

Après le succès arraché par le LOSC contre le Téfécé (2-1), la quatrième journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec le traditionnel multiplex de l’après-midi. Outre le résultat entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens, trois autres matches se disputaient dans le même temps, avec notamment le Paris FC qui se déplaçait chez le Stade Brestois. En moins d’un quart d’heure, Geubbels ouvrait le score et Marchetti faisait le break avant la pause (2-0, 14e et 34e). Del Castillo réduisait le score sur penalty (2-1, 52e), mais ne pouvait empêcher la victoire parisienne, qui permet au PFC, réduit à dix après l’expulsion d’Otavio (84e), de revenir dans le milieu de tableau avec un deuxième succès de suite et avant la réception de Strasbourg.

En revanche, le Stade Brestois reste 17e, sans la moindre victoire, avec un point pris, avant un déplacement à Nice. Dans les autres matches de la journée, le FC Metz rêvait de célébrer sa première victoire de la saison contre le SCO d’Angers (11e), après l’ouverture du score signé Gbamin (1-0, 14e). Mais Diallo a manqué le penalty de la victoire (64e) et les Grenats ont concédé un penalty en toute fin de match. Abdelli a ainsi privé Metz de la victoire (1-1, 89e). Les Grenats restent donc lanterne rouge. Enfin, Strasbourg (5e) s’est imposé sur le fil contre Le Havre grâce à un penalty de Panichelli (1-0, 90e+2), permettant aux Alsaciens de revenir à hauteur de Lyon et Monaco. Le Havre est 13e avant de recevoir Lorient.