JT Foot Mercato : Chelsea lance son incroyable opération prolongations

Grandes manœuvres à Chelsea

Après avoir recruté en masse, Chelsea a décidé de passer à l’opération prolongations ! The Times nous explique que le propriétaire Todd Boehly a mis au point une politique pour empêcher les joueurs de passer en dessous de la barre des deux années de contrat, avec donc la possibilité de prolonger ou d’être vendu. Le portier Edouard Mendy est dans ce cas de figure, lui dont le contrat expire en 2025. Des pourparlers sont en cours d’après le quotidien britannique, néanmoins, ce dossier est loin d’être la priorité aux yeux des dirigeants. Il y a des cas plus pressants comme celui de N’Golo Kanté qui sera libre cet été. Et d’après nos infos, après plusieurs semaines de réflexion et de discussions, Kanté et Chelsea se sont entendus autour d’une prolongation jusqu’en 2026, avec une probable option pour étirer le bail jusqu’en 2027. Une belle marque de confiance alors que le Français multiplie les blessures ces dernières saisons. Le dossier Mason Mount est aussi un dossier prioritaire pour les Blues. La pépite anglaise est en fin de contrat en 2024 et selon le Daily Mail, les discussions pour une prolongation de contrat patinent. Liverpool souhaiterait en profiter. Enfin, vient le cas Mateo Kovačić qui lui aussi est en fin de contrat en 2024. Selon The Telegraph, Manchester City a jeté son dévolu sur le Croate afin de pallier aux probables départs d’Ilkay Gündoğan et Bernardo Silva. Chelsea a du pain sur la planche !

Le malaise Ronaldo

Les débuts de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr sont mitigés. Alors, oui d’un point de vue statistique, le Portugais reste dans ses standards habituels avec 8 buts et 2 passes décisives en 8 matchs toutes compétitions confondues. Le quintuple Ballon d’Or a d’ailleurs été élu joueur du mois de février en Saudi Pro League. Mais quand on regarde de plus près les chiffres, l’attaquant de 38 ans est souvent passé à côté. Ce n’est que lors de son troisième match avec le club saoudien qu’il inscrit son premier but. Titularisé hier soir face à Abha en Champions Cup, il a été muet malgré la large victoire de son équipe (3-1). C’est déjà la sixième fois que ça arrive. Et d’ailleurs, CR7 s’est illustré avec un coup de sang. Alors que son équipe filait en contre, l’arbitre siffle la mi-temps, ce qui a rendu fou de rage l’intéressé. Remonté, CR7 a pris le ballon et a donné un coup de pied puissant pour l’envoyer en l’air. Il a été sanctionné de son premier carton jaune. Un geste de colère qui est loin d’être le premier depuis son arrivée en Arabie Saoudite. La star portugaise montre des signes d’agacement depuis un bon mois. La semaine dernière, il avait été remplacé lors de la défaite face à Al Ittihad. Le visage fermé, CR7 a évacué sa frustration en shootant dans une bouteille. Ce dernier avait aussi eu un accrochage avec un jeune fan de Lionel Messi. Des signes qui témoignent de l’exaspération de Cristiano Ronaldo et peut-être d’un mal-être qui commence à naître.

Fin de l’histoire pour Romelu Lukaku

L’Inter va se séparer de Romelu Lukaku. Le club lombard retrouve les quarts de finale de la Ligue des Champions après douze ans ! L’Inter a tremblé jusqu’au bout face au FC Porto, mais a réussi à résister et à décrocher sa qualification après un match nul 0-0. Une rencontre à laquelle le Belge a participé en tant que remplaçant. Entré en jeu à 20 minutes de la fin, Big Rom n’a pas réussi à s’illustrer. Une habitude depuis son retour du côté de l’Inter. Souvent blessé, l’attaquant n’a inscrit que trois petits buts en 14 rencontres de Serie A disputées cette saison. Interrogé sur le cas du joueur prêté par Chelsea, le directeur sportif, Giuseppe Marotta s’est montré formel sur son avenir : « Lukaku ne s’est toujours pas trouvé. Il n’est toujours pas au top ou au niveau de ce que nous connaissions de lui lors des années précédentes. Le prêt de Lukaku a été établi pour une saison, quelles que soient ses performances, il retournera à Chelsea en fin de saison. »