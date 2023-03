RB Salzbourg : Oscar Gloukh aurait pu signer au FC Barcelone

La suite après cette publicité

À seulement 18 ans, Oscar Gloukh est déjà considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Logiquement plusieurs grosses écuries se sont donc intéressées à lui ces derniers mois. À commencer par le FC Barcelone. Mais c’est finalement le RB Salzbourg qui a raflé la mise fin janvier. Dans un entretien accordé à Forbes Israël, le milieu offensif israélien a révélé l’intérêt des Catalans. Il a également affirmé que son rêve est de porter le maillot du Real Madrid.

« J’étais très excité que le Barça me veuille, mais ils sont arrivés tard dans la course et finalement ça ne l’a pas fait. Le Barça a accepté alors que nous avions déjà conclu l’affaire avec Salzbourg. (…) Au final, il est clair pour moi que nous avons pris la bonne décision d’aller chez eux (Salzbourg) et pas à Barcelone. (…) Depuis toujours, depuis que j’ai commencé à jouer au football, je suis un fan du Real Madrid. Mon plus grand moment sera d’arriver au Real. Mon plus grand rêve est de jouer au Bernabéu et de porter l’uniforme du Real Madrid. »

À lire

FC Barcelone : le groupe convoqué pour le Clasico