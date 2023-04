Premier League : grâce à Antony, Manchester United consolide sa 3e place à Nottingham Forest

Antony ressort du chapeau. Ce dimanche, pour le compte de la 31e journée de Premier League, Manchester United est allé s’imposer sur la pelouse de Nottingham Forest (2-0) pour consolider sa troisième place au classement du championnat d’Angleterre. Une victoire logique pour les hommes d’Erik ten Hag, privés de leur charnière Varane-Martinez et de Rashford, blessés, et avec Maguire, Lindelof, Eriksen ou encore Martial titulaires, qui ont dominé les débats au City Ground. Les premières secondes de cette rencontre ont d’ailleurs rapidement donné une indication des événements à suivre.

Après un premier arrêt d’un Navas déjà bouillant, Felipe a sauvé le ballon devant sa ligne sur un tir de Sancho (1e). Si Maguire, rapidement averti (3e), a vécu un début de partie assez compliqué, ce qui n’a pas manqué d’amuser le public du City Ground, Manchester United s’est fait aussi quelques frayeurs dans sa surface (6e, 20e), à l’image de la tête de McKenna sur le poteau (24e). Plus de peur que de mal, au final, car les visiteurs étaient bien les plus dangereux sur la pelouse. Après un gros arrêt de Navas sur une lourde frappe de Fernandes (18e), le portier prêté par le PSG a fini par s’incliner.

Un réveil fracassant pour Antony

Lancé par Fernandes après avoir lui-même récupéré le ballon, Martial a buté sur Navas, mais Antony, qui n’avait plus été décisif depuis 14 matchs en Premier League, a parfaitement suivi pour ouvrir le score (0-1, 32e). De quoi récompenser la maîtrise technique mancunienne. Juste avant la pause, Awoniyi (44e) puis Fernandes (45e+1) se sont distingués pour leur manque de justesse dans le dernier geste. Au retour des vestiaires, les situations se sont multipliées, surtout du côté de United.

Navas, qui a lâché ses vérités sur le PSG, a brillé devant ses supporters pour permettre à Forest de rester dans le match et de continuer à y croire. Le Costaricien a écœuré Fernandes, d’abord en repoussant une nouvelle frappe sur sa barre (56e) puis en se déployant près de son poteau (61e). Surtout que dans le même temps, Antony (58e) et Martial (71e) n’ont pas été assez tueurs. Et après de nouveaux frissons dans la surface mancunienne (72e, 73e), le buteur brésilien du jour a sorti le grand jeu pour se muer en passeur pour Dalot, auteur du but du break (son premier en PL) avec sang-froid (0-2, 76e).

United bien installé sur le podium, Forest s’enfonce un peu plus

Une réalisation synonyme de soulagement. Elle a permis à Ten Hag de faire tourner dans une fin de match plus tranquille à l’extérieur. Grâce à son 18e succès de la saison, Manchester United (3e, 59 points) prend donc trois longueurs d’avance sur Newcastle (4e, 56 points), lourdement défait par Aston Villa (0-3) samedi. Il s’agit là de la troisième victoire de rang des Red Devils en Premier League. De bon augure avant leur déplacement à Séville, en quart de finale retour de Ligue Europa (2-2 à l’aller). En revanche, l’étau se resserre autour de Steve Cooper. Nottingham Forest, qui n’a plus gagné depuis le 5 février dernier (10 matchs sans succès), demeure premier relégable.

