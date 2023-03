Landing Badji fait saliver Rennes, Lorient et le LOSC !

Si Edouard Mendy est devenu le meilleur gardien de l’histoire du Sénégal, cela se bouscule au portillon derrière. Du haut de ses 19 ans et de son mètre 96, Landing Badji impressionne. Titulaire dans les buts de l’Équipe du Sénégal U20, le longiligne portier de l’AS Pikine a réalisé une CAN U20 incroyable avec 6 clean sheets en autant de matches.

Fort sur sa ligne et doté d’un très bon pied gauche, Badji a vu son nom coché par de nombreux clubs européens. Et le meilleur gardien de la dernière CAN U20, qui évolue actuellement avec les U23 sénégalais et va participer à la Coupe du Monde U20, plaît beaucoup en France. Son profil, son autorité naturelle et son agilité font saliver Rennes, Lorient et le LOSC qui rêvent de s’attacher ses services.

