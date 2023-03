Commission de discipline : Mahdi Camara, Mama Baldé et Paulo Fonseca sanctionnés

Comme souvent, la commission de discipline de la LFP prend position ce mercredi pour évoquer les suspensions pour les prochains matches des joueurs et des coachs. En Ligue 1, Mahdi Camara du Stade Brestois a écopé de deux matches de suspension.

La suite après cette publicité

De son côté, le Troyen Mama Baldé a reçu une suspension d’un match ferme et d’un second match avec sursis. Le coach lillois Paulo Fonseca a aussi été suspendu pour un seul match. Pour accumulations de cartons jaunes, Ismaël Doukouré (Strasbourg) et Warmed Omari (Rennes) sont suspendus pour un match ferme.

À lire

Que devient l’ancien Marseillais Zinédine Machach ?

Le bilan de la commission de discipline

LIGUE 1 UBER EATS

Deux matchs de suspension

Mahdi CAMARA (Stade Brestois 29)

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis

Mama BALDÉ (ESTAC Troyes)

25ème journée de Ligue 1 Uber Eats : LOSC Lille – Stade Brestois 29 du 24 février 2023

Comportement de M. Paulo FONSECA, Entraîneur du LOSC Lille

Un match de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

La suite après cette publicité

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 7 mars 2023 à 0h00.

Ismaël DOUKOURÉ (RC Strasbourg Alsace)

Warmed OMARI (Stade Rennais FC)

LIGUE 2 BKT

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 7 mars 2023 à 0h00.

Martin ADELINE (Rodez AF)

Marvin BAUDRY (Stade Lavallois MFC)

Mamadou DIARRA (Grenoble Foot 38)

Tristan MUYUMBA (EA Guingamp)

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 8 mars 2023 à 18h.