Premier League : Chelsea humilié par West Bromwich Albion

Pour la 30eme journée de Premier League, c’était un Chelsea quatrième et sûr de ses forces qui recevait West Bromwich Albion, dix-neuvième du championnat. Thomas Tuchel, fraîchement élu entraîneur du mois en PL et toujours invaincu avec les Blues, décidait de reconduire son fameux 3-5-2 avec une ligne d’attaque composée de Ziyech, Werner et Pulisic.

Tout avait bien commencé pour Chelsea dans ce match après l’ouverture du score signée Pulisic (1-0, 27e). Pourtant, l’exclusion de Thiago Silva juste avant la demi-heure a tout changé. En supériorité numérique, West Bromwich se libérait totalement et profitait des erreurs de la défense de Chelsea pour marquer deux buts coup sur coup grâce à un doublé de Matheus Pereira (1-1, 45+2 puis 1-2, 45+4e). La deuxième mi-temps souriait également aux Baggies qui continuaient d’étouffer un Chelsea quasiment à l’agonie. Callum Robinson inscrivait un magnifique but (1-3, 62e) avant que Mbaye Diagne n’enfonce le clou (1-4, 64e). La réduction de l’écart par Mason Mount ne changera rien (2-4, 71e) surtout après le doublé de Callum Robinson (2-5, 90+1e). Tuchel connaît donc sa première défaite à Chelsea et peut se retrouver 6ème à la fin du week-end.

