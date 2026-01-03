Serie A
Serie A : Côme met la pression sur la Juventus
@Maxppp
Après son large succès sur Lecce il y a une semaine, Côme enchaîne. Malgré l’absence de Nico Paz au coup d’envoi, le club de Cesc Fabregas s’est cette fois imposé à domicile sur l’Udinese 1-0 grâce à un but du Français Lucas Da Cunha sur penalty (18e).
La suite après cette publicité
Classement général Serie A
Avec cette nouvelle victoire, les partenaires de Maxence Caqueret, titulaire durant cette 18e journée de Serie A, confirment leur 6e place au classement et reviennent surtout à deux longueurs derrière la Juventus, qui reçoit Lecce à 18h.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Lancers de rats et billets de banque : les supporters de l’Espanyol promettent l’enfer à Joan Garcia
Explorer