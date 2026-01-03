Serie A : Côme met la pression sur la Juventus

Après son large succès sur Lecce il y a une semaine, Côme enchaîne. Malgré l’absence de Nico Paz au coup d’envoi, le club de Cesc Fabregas s’est cette fois imposé à domicile sur l’Udinese 1-0 grâce à un but du Français Lucas Da Cunha sur penalty (18e).

Avec cette nouvelle victoire, les partenaires de Maxence Caqueret, titulaire durant cette 18e journée de Serie A, confirment leur 6e place au classement et reviennent surtout à deux longueurs derrière la Juventus, qui reçoit Lecce à 18h.