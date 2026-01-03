Menu Rechercher
Serie A

Serie A : Côme met la pression sur la Juventus

Par Maxime Barbaud
fabregas @Maxppp
Côme 1-0 Udinese

Après son large succès sur Lecce il y a une semaine, Côme enchaîne. Malgré l’absence de Nico Paz au coup d’envoi, le club de Cesc Fabregas s’est cette fois imposé à domicile sur l’Udinese 1-0 grâce à un but du Français Lucas Da Cunha sur penalty (18e).

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Milan Milan 38 17 +15 11 5 1 28 13
2 Logo Inter Milan Inter Milan 36 16 +21 12 0 4 35 14
3 Logo Naples Naples 34 16 +11 11 1 4 24 13
4 Logo Rome Rome 33 17 +9 11 0 6 20 11
5 Logo Juventus Juventus 32 17 +8 9 5 3 23 15
6 Logo Côme Côme 30 17 +11 8 6 3 23 12
Avec cette nouvelle victoire, les partenaires de Maxence Caqueret, titulaire durant cette 18e journée de Serie A, confirment leur 6e place au classement et reviennent surtout à deux longueurs derrière la Juventus, qui reçoit Lecce à 18h.

