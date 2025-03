SPL : Karim Benzema et N’Golo Kanté offrent le nul à Al-Ittihad

Dans le choc entre Al-Qadisiya, troisième du championnat, et Al-Ittihad, leader, comptant pour la 24e journée de Saudi Pro League, il aura finalement fallu attendre la fin de rencontre pour voir les débats s’animer. Si Aubameyang, à la 91e minute, a été le premier à briller pour enfin donner l’avantage à son équipe, qui avait nettement dominé la rencontre, les visiteurs ont finalement égalisé dans la foulée.

90+6'. Al Ittihad are down but Benzema and Kante never gave up 🇫🇷🔥#RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/ufAJrDiZix