Liga

Kylian Mbappé furieux contre Rüdiger à l’entraînement

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

La crainte d’un vilain geste à l’entraînement. Avant le déplacement du Real Madrid à Valence, les Merengues ont effectué une dernière séance d’entraînement ce samedi, dans une ambiance globalement bon enfant. Mais une courte séquence n’a pas manqué de faire réagir la presse espagnole : une remontrance de Kylian Mbappé envers Antonio Rüdiger.

beIN SPORTS
😡 La colère de Mbappé après ce tacle de Rüdiger à l'entrainement !
#beINSPORTS
Lors d’un toro, le Français a reproché à son coéquipier d’avoir mis un peu trop d’engagement sur son tacle. Des gestes appuyés et d’agacement, mais seulement dans le feu de l’action. Le capitaine des Bleus a pris place au milieu du toro, avant de retrouver le sourire quelques secondes plus tard.

