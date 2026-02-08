Liga
Kylian Mbappé furieux contre Rüdiger à l’entraînement
1 min.
@Maxppp
La crainte d’un vilain geste à l’entraînement. Avant le déplacement du Real Madrid à Valence, les Merengues ont effectué une dernière séance d’entraînement ce samedi, dans une ambiance globalement bon enfant. Mais une courte séquence n’a pas manqué de faire réagir la presse espagnole : une remontrance de Kylian Mbappé envers Antonio Rüdiger.
beIN SPORTS @beinsports_FR – 11:09
Lors d’un toro, le Français a reproché à son coéquipier d’avoir mis un peu trop d’engagement sur son tacle. Des gestes appuyés et d’agacement, mais seulement dans le feu de l’action. Le capitaine des Bleus a pris place au milieu du toro, avant de retrouver le sourire quelques secondes plus tard.
