La Coupe du Monde 2030 est en danger pour l’Espagne !

Le scandale dévoilé cette semaine n’a peut-être pas fait grand bruit à l’international, mais il a clairement fait les unes partout en Espagne. La Fédération Espagnole aurait ainsi manipulé certains résultats pour exclure des villes hôtes comme Vigo et en favoriser d’autres comme Saint-Sébastien. Des enregistrements de ces réunions ont même fuité dans la presse et font logiquement énormément parler chez nos voisins, qui ont déjà eu leur lot de polémiques avec la Fédération ces dernières années, dans lesquelles on retrouve les nombreuses affaires impliquant l’ancien président Luis Rubiales.

Il y a ce scandale du baiser à Jenni Hermoso, la Supercoupe d’Espagne puis l’affaire Brody, avec quatre lourdes accusations : corruption, administration déloyale, blanchiment de capitaux et appartenance à une organisation criminelle. Si l’équipe nationale se porte plutôt bien, tout comme les équipes de jeunes de la Roja, c’est donc toujours le chaos dans les bureaux.

La FIFA risque de devoir intervenir

Une situation forcément surveillée par la FIFA, toujours soucieuse de son image. Et Marca explique même que cette Coupe du Monde 2030 est en danger pour l’Espagne. La FIFA, ainsi que d’autres autorités importantes, sont clairement agacées par tout ce qui se passe dans le football espagnol, et passablement énervées par ces scandales qui risquent d’entacher la compétition et son image.

La FIFA pourrait prendre les cartes en main et aller, dans le pire des cas, tout remettre en question et donc écarter l’Espagne de l’organisation commune du tournoi, le pays sud-européen étant co-organisateur avec son voisin portugais et le Maroc. Une mesure drastique qui reste peu probable actuellement, mais la FIFA pourrait en revanche bien s’immiscer dans les négociations entre la Fédération, le gouvernement local et les clubs pour désigner elle-même les villes hôtes de cette compétition, ainsi que prendre d’autres décisions à la place des autorités espagnoles. Autant dire que du côté de la Fédération, on a intérêt à se tenir à carreau…