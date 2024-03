Osasuna - Real Madrid : les compositions sont là

La 29e journée de Liga nous offre un joli duel entre Osasuna et le Real Madrid ce samedi. A domicile les Basques optent pour un 3-4-3 avec Sergio Herrera dans les cages derrière Unai Garcia, Alejandro Catena et Jorge Herrando. Jon Moncayola et Lucas Torró composent le milieu de terrain tandis que Jesús Areso et Johan Mojica prennent place sur les ailes. Devant, Moi Gómez, Ante Budimir et José Arnáiz sont associés en attaque.

De leur côté, les Merengues s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Andriy Lunin qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy en défense. Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Toni Kroos et Brahim Diaz se retrouvent dans l’entrejeu. Rodrygo Goes est associé à Vinicius Junior en attaque.

Les compositions

Osasuna : Herrera - Garcia, Catena, Herrando - Areso, Moncayola, Torro, Mojica - Gomez, Budimir, Arnaiz

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy - Valverde, Kroos, Camavinga - Brahim - Rodrygo, Vinicius